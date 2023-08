Amazon TECH SHOW: 5 cose a meno di 6€, ti pentirai di non averle prese prima

Dopo aver scoperto questi gadget tech a meno di 6€ non potrai farne più a meno. Prodotti utili e interessanti, che da Amazon ti accaparri addirittura con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Una chiavetta USB C/USB A. Comodissima perché puoi usarla su PC, smartphone e tablet senza aver bisogno di adattatori. Ben 64GB di spazio di archiviazione per tutti i tuoi dispositivi. Prendila a 5,04€ appena.

Un cavo 3 in 1 geniale. Puoi usarlo per ricaricare da 1 a 3 dispositivi in contemporanea. Perfetto per smartphone Android, ma anche per iPhone e qualsiasi antro prodotto di elettronica (è dotato di uscita USB C, microUSB e Lightning). Prendila a 4,99€ (sconto del 47%).

Questo hub USB C è comodissimo. Puoi collegarlo a smartphone, tablet e PC e ti permette di avere immediatamente a disposizione ben 4 porte USB A per tutti le periferiche che vorrai collegare. Prendilo a 5,99€ appena.

C’è chi rischia che lo smartphone gli cada ogni volta che lo tiene in mano e chi mente. Questo comodissimo supporto a scomparsa, che puoi attaccare anche alla cover, ti permetterà di tenerlo ben saldo. Un prodotto di qualità, che costa niente: prendi il pacco da 5 pezzi a 5,29€ appena.

Dita grandi? Difficolta a usare lo smartphone al meglio? Il pennino universale è la soluzione. Costa poco, è comodissimo e compatto. La confezione con dentro addirittura 12 pezzi la prendi a 4,99€.

Visto che cose utilissime puoi prendere a prezzo ridicolo da Amazon adesso? Scegli il prodotto che ti piace di più e completa i tuoi ordini. Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però: si tratta di promo a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.