Amazon SVUOTA i MAGAZZINI: 10 cose tech WOW a meno di 10€

Non approfittare di questa svendita Amazon a tempo limitato è un vero peccato. Goditi sconti straordinari e prendi queste cose tech a meno di 10€ in promozione. Non pensarci su troppo però: sono opportunità disponibili solo per un periodo limitato.

Auricolari con supporto al Bluetooth 5.3 di ottima qualità, con riduzione del rumore, a 9,99€.

Adattatore USB Bluetooth 5.3 per modernizzare il tuo PC a 7,99€.

Speaker Bluettoth con ventosa, batteria ricaricabile e impermeabile, a 9,99€.

Mouse wireless ricaricabile con supporto al Bluetooth oppure al wireless 2,4 Ghz (chiavetta USB inclusa) a 7,99€.

Mini PC di diagnostica per auto (connettività Bluetooth e supporto all’OBD2) a 9,50€.

Telecomando Bluetooth per scattare foto con lo smartphone. Confezione da 2 pezzi a 8,99€.

Ripetitore di segnale WiFi a doppia antenna a 9,99€ (sconto 50%).

Lampadina smart firmata TP-Link (multicolore RGB) a 9,99€.

Striscia LED WiFi, confezione da 5 metri multicolore (RGB) a 9,99€.

Cavo USB C 100W (perfetto per smartphone, tablet e PC) a 7,99€.

Prendi quello che più ti piace e non preoccuparti del prezzo: a meno di 10€, si tratta di affari irripetibili. Cose tech così economiche le trovi solo su Amazon!