Amazon SVENDITA totale: smart TV per ogni televisione a partire da 24€

Adesso è più conveniente che mai avere finalmente il tanto desiderato sistema di smart TV. A rendere il prezzo piccolissimo ci pensa Amazon con un netto taglio di prezzo sulle sue iconiche Fire TV Stick. Chiavette compatte, dotate di telecomando intelligente, capaci di offrire un completo sistema di intrattenimento multimediale per qualsiasi schermo o televisore. Basta avere un ingresso HDMI a disposizione e il gioco è fatto!

In promozione ci sono tutti i modelli, si parte da 24,99€ appena per l’edizione Lite (comunque super completa) e si arriva fino al top assoluto. Il modello 4K Max, con supporto al WiFi 6, crolla a 42,99€ invece di 74,99€! Dai un’occhiata all’elenco dei modelli in promozione e scegli subito il tuo preferito. Godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon, smart TV con Fire TV Stick: grandi promozioni

Cosa si può fare con questi piccoli, grandi, concentrati di tecnologia? Tutto quello che desidereresti fare con il tuo televisore. Riassumendo:

guardare contenuti in streaming (in diretta o on demand) o ascoltarli direttamente dalle piattaforme che ami di più (e alle quali sei iscritto) come Netflix, DAZN, Discovery+, Disney+, Prime Video, RAI Play, ecc;

Come vedi, si tratta di un sistema incredibilmente completo, basato su una personalizzazione di Android con una interfaccia utente semplice e intuitiva. Il telecomando in dotazione non potrebbe essere più utile: integra persino un bottone dedicato ad Alexa! Premilo e interagisci con l’assistente vocale, utilizzando la voce.

Il momento è super ghiotto, tutti i modelli di Fire TV Stick sono in sconto in questo modello. Di seguito, l’elenco completo. Si parte dall’edizione base e si sale: ogni modello vanta caratteristiche tecniche e prestazioni rispetto a quello inferiore. Ad ogni modo, sono tutti prestanti e perfetti per offrire un ottimo sistema di smart TV alla tua televisione:

Scegli adesso il modello che preferisci e completa rapidamente il tuo ordine su Amazon: è tempo di portare a nuova vita il vecchio televisore! Le promozioni sono a tempo limitato. Ricevi tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

