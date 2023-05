Amazon SVENDE tutto: sui prodotti Samsung sconti fino al 70%

Se cerchi un nuovo smartphone, un paio di auricolari o un orologio intelligente, non puoi perdere le offerte imperdibili sui prodotti Samsung che Amazon ha lanciato per 7 giorni.

Hai la possibilità infatti di approfittare di sconti fino al 70% su una vasta gamma di dispositivi smart del famoso marchio coreano. Noi abbiamo fatto una piccola selezione che trovi di seguito, ma per avere un quadro completo puoi visitare la pagina ufficiale.

Sconti sui prodotti Samsung da Amazon: gli imperdibili

Vediamo insieme quali sono i prodotti più interessanti da acquistare:

Samsung Galaxy S23: lo smartphone della serie S con un display Dynamic AMOLED da 6.1 pollici, una fotocamera posteriore da 50 MP e una batteria a lunga durata. Dal design elegante e raffinato, lo puoi comprare a soli 760 euro invece di 1039, con uno sconto del 27%.

Samsung Galaxy S23 Ultra: il top di gamma della serie S, con un display Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, una fotocamera posteriore da 200 MP e una batteria ultra potente. Un vero e proprio gioiello tecnologico, che puoi portare a casa a solo 1029 euro invece di 1479, risparmiando ben 450 euro.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: gli auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, che ti permettono di godere della tua musica preferita senza distrazioni. Hanno una qualità del suono eccellente, un design ergonomico e una custodia di ricarica wireless. Li trovi a 157,68 euro invece di 215, con uno sconto del 27%.

Samsung Galaxy M13: uno smartphone economico ma dalle ottime prestazioni, con un display LCD FHD+ da 6,6 pollici, una tripla fotocamera posteriore da 48 MP e una batteria da 5000 mAh. Un ottimo compromesso tra qualità e prezzo, che puoi acquistare a 179,90 euro invece di 219,90, con uno sconto del 18%.

Samsung Galaxy Buds Live: gli auricolari true wireless a forma di fagiolo, che si adattano perfettamente al tuo orecchio e offrono una qualità del suono superiore. Hanno la cancellazione attiva del rumore, il controllo touch e la ricarica wireless. Li puoi comprare a soli 49,90 euro invece di 169, con uno sconto incredibile del 70%.

Samsung Galaxy Z Flip 4: il rivoluzionario smartphone pieghevole, che si trasforma in un piccolo quadrato quando è chiuso e in un ampio display da 6,7 pollici quando è aperto. Include una doppia fotocamera posteriore da 12 MP e una batteria da 3300 mAh. Lo puoi avere a 654,86 euro invece di 1149, con uno sconto del 43%.

Samsung Galaxy Watch5: l’orologio intelligente che ti aiuta a monitorare la tua salute e la tua attività fisica. Ti sorprenderà con il suo display AMOLED circolare da 1,4 pollici, il sensore per la misurazione dell’ossigeno nel sangue e la ricarica wireless inversa. Lo puoi trovare a 199,90 euro invece di 299, con uno sconto del 33%.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: il tablet dotato di uno schermo da 8.7 pollici con tecnologia TFT, frequenza di aggiornamento a 60Hz e un sensore di luce ambientale. Trovi anche una fotocamera posteriore da 8 MP, una memoria interna da 32 GB espandibile fino a 1 TB e una batteria da 5100 mAh. Lo puoi acquistare a soli 129 euro invece di 199,90, con uno sconto del 35%.

Questi sono solo alcuni dei prodotti Samsung che Amazon ha preparato per te. Se vuoi scoprire tutte le altre promozioni disponibili, ti consigliamo di visitare la pagina dedicata alla campagna.

Affrettati però, perché le offerte sono valide per pochissimo e comunque fino ad esaurimento scorte. Non lasciarti scappare questa occasione unica per rinnovare i tuoi dispositivi smart con la qualità e l’innovazione di Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.