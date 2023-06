Amazon stravolge tutto: smart TV Hisense 43" QLED UHD al 40% in meno

Il weekend si apre con una strepitosa offerta di Amazon che ha come protagonista la stupenda smart TV Hisense 43″ UHD QLED. Con uno sconto immediato del 40%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 329€ per mettere le mani su una smart TV da urlo – si tratta di un risparmio di ben 220€.

Realizzata con materiali di qualità, di design e con cornici estremamente sottili da essere quasi invisibili, la smart TV Hisense è una gioia per gli occhi che ti farà rivivere le emozioni del cinema tutte le volte che vuoi.

Risparmia 220€ su Amazon per la smart TV Hisense 43″ QLED UHD: affare d’oro

Nonostante lo sconto a due cifre, la smart TV Hisense ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista: supporta la tecnologia HDR e Dolby Vision per immagini spettacoli e una gamma colore eccellente, è compatibile con i comandi vocali di Alexa ed è anche presente una comoda modalità Game Mode per giocare ai giochi di ultima generazione al massimo della risoluzione disponibile.

Con uno sconto immediato del 40% che ti fa risparmiare ben 220€ sul prezzo di listino, questa offerta di Amazon è la migliore che ti possa capitare sottomano per acquistare la bellissima smart TV di Hisense; inoltre, se la metti subito nel carrello, la televisione ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.