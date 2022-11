Amazon stravolge il weekend: Xiaomi Mi Smart Band 7 CROLLA del 25%

Il Black Friday è pronto a stravolgere il tuo weekend dandoti la possibilità di acquistare la validissima smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 al prezzo più economico di sempre, complice lo sconto del 25% di questa offerta Amazon. Il miglior fitness tracker economico in questa fascia di prezzo crolla ad appena 44€.

Nonostante costi davvero una sciocchezza, il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per assicurarti un’ottima esperienza di utilizzo con le sue numerose funzionalità avanzate.

Non crederai all’offerta Amazon sulla Mi Smart Band 7 di Xiaomi

Frontalmente è presente un super display AMOLED da 1.62 pollici con una buona luminosità massima per controllare le notifiche in arrivo anche sotto la luce diretta del sole, mentre sul retro un precisissimo sensore HR traccia costantemente il tuo battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo) e registra anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Il tutto è poi impreziosito da una batteria di nuova generazione per un’autonomia top di ben 14 giorni e un cervello smart sbalorditivo: è in grado di riconoscere automaticamente il tipo di allenamento in corso senza che tu debba muovere un dito.

Ti basta cliccare questo link di Amazon per fare tua la migliore smartband economica di questi ultimi tempi, ora in super offerta con il 25% di sconto in occasione del Black Friday. Se la metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.