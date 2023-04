Amazon sta (quasi) REGALANDO i suoi prodotti: 6 gadget utili a meno di 12€

Amazon ha dato il via a una campagna promozionale assurda. Con lo speciale coupon da attivare in pagina, puoi avere accesso allo sconto del 40% sui suoi migliori prodotti di uso quotidiano a marchio “Amazon Basics“. Alta qualità a prezzo ridicolo: guarda questa selezione di 6 gadget, nessuno supera i 12€. Ricevi tutti a casa con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Con questa cassetta di sicurezza per le chiavi potrai gestire in modo più semplice gli appartamenti che affitti, ma non solo! Infatti, è di pazzesca utilità se puntualmente dimentichi le tue chiavi oppure se necessiti di lasciarne una di accesso a qualcuno che frequenta la tua abitazione (o l’ufficio) mentre non ci sei (come ad esempio un servizio di pulizie). Sicura e facile da installare, si potrà sbloccare – e aprire – solo inserendo una combinazione numerica apposita, che puoi cambiare quando vuoi! Prendila a meno di 11€.

Un comodissimo kit di cacciavite perfetto per i lavori elettrici. In totale, ci sono 8 pezzi: 6 cacciavite, 1 cercafase per lavorare in sicurezza e una praticissima custodia con cerniera. Prendi il set con custodia a 11,40€ appena.



Semplifica i tuoi lavori manuali con questa livella laser rotante. Facile da usare, risulterà molto pratica per velocizzare qualsiasi misurazione. Dotata di doppia bolla, copre fino a ben 3 metri! Prendila a 11,34€ appena.

Un utilissimo multimetro con display e una marea di funzionalità. Compatto nelle dimensioni, e facile da trasportare, rileva molto rapidamente voltaggio e frequenza. Accaparratelo adesso a 8,89€ appena.

Questo strumento 11 in 1 dovremmo averlo tutti. Con un prodotto come questo, qualsiasi piccola emergenza – che richieda un’operazione di fai da te – sarà facile da gestire. Un solo strumento, ne integra ben 11 e di diverso tipo. Quando è chiuso, è super compatto ed arriva a casa completo di custodia. Dalla sua, grande robustezza. Prendilo a 9,77€ appena.

Un kit di inserti per manico e avvitatore elettrico composto da ben 48 pezzi. Praticamente, c’è tutto quello che può servire per i tuoi lavori di fai da te. Arriva a casa completo di custodia e – a questo prezzo – è assolutamente imperdibile. Accaparratelo al volo a 10,93€ appena.

Insomma, Amazon sembra stare facendo una vendita “fuori tutto” che non potrebbe essere più interessante. Il momento è perfetto per fare eccellenti affari, risparmiando il 40% su questi gadget spettacolari. Costano tutti meno di 12€ l’uno adesso e le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.