Amazon sta ESAGERANDO: promo lampo 23/03 da URLO (da 8,95€ a meno di 20€)

Per allietare la domenica, non c’è niente di meglio che fare shopping a prezzo piccolissimo. Sfrutta le nuove promo lampo Amazon, finché sono attive e prendi tutte queste meraviglie a meno di 20€ l’una! Non solo tecnologia, c’è praticamente di tutto: dai subito un’occhiata e scegli, prima che sia troppo tardi e la disponibilità termini.

Coppia di casse audio per PC, con potenza di 10W, a 8,95€.

Localizzatore GPS per auto, dotato di scheda SIM Integrata e batteria ricaricabile, a 9,49€.

Asciugamano in microflora con asciugatura rapida a 11,39€.

Copridivano impermeabile a 14,23€.

Diffusore di aromi con sistema a bastoncini a 15,23€.

Mouse Bluetooth e wireless con chiavetta, dotato di batteria ricaricabile a 16,14€.

Borsa porta PC (con schermi fino a 16″), realizzata con tessuto impermeabile e ottima imbottitura a 17,63€.

Smartwatch con mega schermo da 2,01″, monitor completo per la salute e tante funzioni dedicate allo sport a 18,04€.

Occhiali smart da PC o da sole (diversi modelli a disposizione), puoi usarli per parlare al telefono o ascoltare musica, grazie al sistema audio Bluetooth integrato. Prendili a 18,88€.

Set di 3 luci automatiche ricaricabili in formato di barra a 19,84€.

Prezzi incredibili, ma disponibili solo per pochissimo tempo ancora: scova su Amazon gli affari che non immaginavi e ordina con un click, se le scorte non sono finite.

Come sempre, ti ricordiamo che le promo lampo del colosso dell’e-commerce durano solo per poche ore, anzi: potrebbero finire anche prima, se molto richieste.