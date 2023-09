Amazon solo sconti fino al 50%: 5 gadget tech UTILISSIMI da 7€ a meno di 30€

Su Amazon ci sono spesso ben nascoste delle occasioni straordinarie, che aspettano solo di essere scoperte. Dai un’occhiata a questi utilissimi prodotti tech, adesso tutti disponibili con sconti fino al 50%, ma solo per un periodo limitato. Si parte da 7€ circa appena fino a meno di 30€. Ricevi tutto con spedizioni super piade e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Attenzione: per spuntare il prezzo più basso possibile, devi sempre attivare l’offerta in pagina, proprio come mostrato nella seguente immagine d’esempio.

Questo comodissimo hub USB C non solo ti permetterà di aumentare gli ingressi USB, ma funzionerà anche come scheda di rete. Infatti, grazie all’ingresso Ethernet potrai potenziare la velocità di rete di tablet (incluso iPad) e PC portatili (inclusi i MacBook). Prendilo a 6,99€ appena.

Un bellissimo speaker audio Bluetooth, super robusto, che potrai portare con te per ascoltare la musica che ami di più ovunque. Prendilo a 14,99€ appena.

Questo bellissimo smartwatch non solo è dotato di ampio display ad alta visibilità, vanta anche funzioni avanzate come la verifica del battito cardiaco, la misurazione della quantità di ossigeno nel sangue e la stima della pressione sanguigna. Prendilo a 17,50€ appena: un vero affare.

Un bellissimo paio di auricolari Bluetooth, dotato di ottima autonomia energetica e qualità in ascolto e in conversazione. Praticissimi da abbinare allo smartphone, così da poter parlare al telefono e ascoltare la musica che ti piace di più, tutto mantenendo le mani assolutamente libere. Prendilo in promozione a 17,50€ appena. Portali a casa a 17,50€ soltanto.

Per finire, uno spettacolare e comodissimo caricatore USB 6 in 1. A disposizione 3 porta USB A e 3 porte USB C. Una portata totale di 160W: è perfetto quindi anche per tablet e PC portatili. In sconto, lo prendi a 23,99€ appena (oltre ad attivare l’offerta in pagina, applica il codice ” SN3ALVAL ” prima di completare il pagamento, ottieni un doppio sconto!)

Visto che gadget tech utilissimi ci sono a metà prezzo su Amazon in questo momento? Scegli i tuoi preferiti e completa rapidamente gli ordini per approfittare di questo eccezionali sconti fino al 50%. Ricevi tutto con spedizioni super rapide e gratuite, ma dovrai essere veloce perché si tratta di occasioni a tempo limitatissimo.

