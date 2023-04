Amazon Smart Air Quality Monitor: grande attenzione per l'ambiente a un prezzo WOW

L’aria è un bene fondamentale per la nostra sopravvivenza e sebbene quella che respiriamo in giro è decisamente inquinata e non possiamo controllarla pienamente, quantomeno dovremmo cercare di migliorare quella della nostra casa o del nostro ambiente di lavoro. Grazie ad Amazon potreste portarvi a casa lo splendido Amazon Smart Air Quality Monitor a soli 54,99 euro, invece che 79,99 euro. Si tratta di un prezzo molto vicino al minimo storico, pertanto non fatevi scappare questa promozione.

Amazon Smart Air Quality Monitor: un piccolo dispositivo, una grande utilità

Con questo dispositivo potrete conoscere la qualità dell’aria presente in ogni stanza, così eventualmente potete decidere di spegnere alcuni elettrodomestici che gravano in modo negativo su di essa. Se poi avete un dispositivo Echo, potrete anche usare i comandi vocali e monitorare e misurare il particolato, i composti organici volatili, il monossido di carbonio, l’umidità e la temperatura. La lettura di questi elementi è molto semplice, vi baserà guardare la spia LED. Se è verde, vuol dire che nella vostra casa si respira aria pulita, altrimenti c’è qualcosa da migliorare.

Inoltre potrete anche impostare una routine per accendere o spegnere i vostri dispositivi collegati con Alexa, in base alla qualità dell’aria rilevata. Infine questo dispositivo è la dimostrazione che per avere una casa intelligente non serve spendere molto o avere grandi conoscenze tecnologiche: la configurazione è rapide e semplice con Alexa. Correte subito su Amazon e non lasciatevi scappare questa occasione: acquistate Amazon Smart Air Quality Monitor a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

