Amazon è il sito più imitato dai criminali del web

Nuovi dati, pubblicati dagli esperti di sicurezza informatica di Kaspersky, hanno rivelato il sito internet più imitato dai criminali del web. Si tratta di Amazon Online Shopping che comprende “il 33,2% di tutte le pagine di phishing e truffa destinate agli utenti di negozi online“. Una notizia che non sorprende, vista l’enorme popolarità e diffusione di questo e-commerce.

Nondimeno, anche se non siamo di certo sorpresi, questo dato ci dà molto su cui riflettere. Riflettere su questo dovrebbe spingere tutti quanti ad adottare buone abitudini quando interagiamo con email, messaggi e link contenuti in essi. Inoltre, tutti dovrebbero mettere in pratica consigli su sicurezza e privacy oltre che rimanere aggiornati sulle ultime minacce, per evitare tristi conseguenze.

Ovviamente Amazon non è l’unico sito imitato dai cybercriminali. Infatti, come riporta Kaspersky nel suo recentissimo report, “l’interesse dei truffatori per il mercato Alibaba è cresciuto significativamente, con la sua quota passata dal 3,2% nel 2023 all’8% nel 2024“. Ma non è tutto.

A questo si aggiungono anche i sistemi di pagamento che “sono stati imitati nel 19,3% degli attacchi di phishing finanziario rilevati e bloccati dai prodotti Kaspersky (19,9% nel 2023). PayPal è stato il brand più colpito, ma la percentuale di attacchi a esso correlati è scesa dal 54,7% al 37,5%. Al contrario, gli attacchi a Mastercard sono quasi raddoppiati. Tra i primi cinque brand più attaccati, American Express e Cielo hanno sostituito Visa, Interac e PayPal“.

“Nel 2024, le truffe e il phishing finanziario sono aumentati notevolmente, raggiungendo livelli di complessità sempre più elevati e provocando una serie di attacchi mirati agli utenti. I criminali informatici utilizzano sempre più spesso brand e servizi falsi per ottenere i dati personali degli utenti, mentre il crescente utilizzo degli smartphone per effettuare transazioni alimenta ulteriormente il loro interesse“, ha spiegato Olga Svistunova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.

Amazon intensifica la campagna informativa e la sicurezza per gli utenti

Di contro, Amazon da sempre è attenta alla sicurezza dei suoi utenti. Lo fa attraverso un sistema protetto di acquisto tramite il suo sito e la sua app ufficiali. Lo fa anche tramite una campagna informativa e di sensibilizzazione costante e regolare oltre che aggiornata.

“I truffatori potrebbero indurti a fornire informazioni personali facendoti visitare siti Web che assomigliano ad Amazon. I siti web falsi possono essere difficili da identificare“, spiega l’azienda di shopping online. “Se hai ricevuto una comunicazione sospetta da Amazon e non hai un account presso di noi, segnalacelo all’indirizzo reportascam@amazon.com“.

La Svistunova di Kaspersky ha aggiunto: “In futuro, ci aspettiamo che il phishing in ambito finanziario diventi ancora più personalizzato e mirato, sfruttando le vulnerabilità nelle abitudini digitali quotidiane degli utenti. Questo richiederà una maggiore attenzione per garantire la protezione“.