Amazon SHOW: portatile praticamente REGALATO a poco più di 200€

Mentre aspettiamo il black friday, che per inciso inizierà il 18 novembre, Amazon ci regala delle offerte col botto. Questa di oggi è davvero qualcosa di straordinario. Metti subito nel tuo carrello il portatile SGIN a soli 219,99 euro, invece che 768,54 euro.

Un offerta del genere è davvero qualcosa d’irripetibile, infatti durerà pochissimo. Per accaparrarti questo notebook devi essere molto veloce. Non è tutto fumo e niente arrosto, si tratta di un ottimo dispositivo, che ti permetterà di svolgere ogni tipo di lavoro. Ha un ampio schermo da 15,6 pollici e troverai già installato Windows 11. Webcam per le videoconferenze, WiFi e Bluetooth.

Insomma con questo laptop puoi farci di tutto e poi al 71% in meno è un occasione da prendere al volo. Non aspettare che sia troppo tardi, vai adesso su Amazon e fai tuo il portatile SGIN a soli 219,99 euro. Se vuoi potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Portatile SGIN: a un prezzo del genere non c’è di meglio

Ovviamente quello che stupisce è il prezzo decisamente vantaggioso, tuttavia anche le componenti hardware non deludono. Monta il processore Intel Celeron N4020 (2,8 Ghz) con a supporto 4Gb di RAM e un SSD da 128GB che ti permetteranno di lavorare con programmi come Word, Excel o navigare su Internet e guardare video in modo fluido.

Il display IPS Full HD da 15,6 pollici riesce a restituire immagini nitide con colori vividi e realistici. Pesa solo 1,62 kg ed è spesso 2 cm, il che lo rende perfetto da portare sempre con te. Nasconde una batteria da 5000 mAh in grado di durare fino a 8 ore senza ricaricarlo. È dotato di USB 3.0 per trasferimenti veloci e un ingresso mini HDMI per collegare un monitor.

Non c’è dubbio, a questo prezzo in giro non c’è niente. Se hai bisogno di un notebook che sia leggero, dalle buone prestazioni e a un prezzo ridotto, questo fa sicuramente al caso tuo. Prima che il prezzo lieviti vai su Amazon e metti nel tuo carrello il portatile SGIN a soli 219,99 euro, invece che 768,54 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.