Amazon shopping furbissimo: 5 gadget tech WOW a meno di 15€

Un ottimo e utile gadget tech, pronto per essere usato tutti i giorni, a mini prezzo su Amazon. La nostra selezione di 5 imperdibili a meno di 15€ è da prendere al volo: dai subito un’occhiata e approfittane subito, si tratta di occasioni a tempo limitato. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un ottimo paio di auricolari wireless, prodotti dal brand Black Shark, parte dell’ecosistema Xiaomi. Design “trasparente” spettacolare, architettura semi in ear e riduzione del rumore durante le telefonate. Perfette per parlare al telefono, ascoltare musica e anche per giocare con i tuoi videogame preferiti. In promozione, risparmiando oltre il 40%, li prendi a 13,49€ appena (spunta il coupon in pagina!)

Questo adattatore USB è geniale. Si tratta essenzialmente di una presa smart, dedicata però a oggetti che si alimentano tramite porta USB (come ventilatori, caricabatterie, lampade, diffusori di aromi, purificatori e una marea di altri prodotti). Compatibile con la gestione tramite applicazione, ma anche usando la voce (grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home), puoi prenderlo a mini prezzo: accaparratelo a 13,99€ appena, è geniale e utilissimo!

L’iconica chiavetta USB Cruzer Snap di SanDisk, da ben 128GB, è in gran sconto ed è assolutamente il caso di accaparrarsela! Risparmia il 63% e prendila a 14,95€ invece di 39,99€.

Questa di Tapo (by TP Link) non è una “semplice” presa smart. Non solo rende intelligente qualsiasi oggetto deciderai di collegare , ma ti permetterà di monitorarne anche i consumi energetici! In un periodo in cui è fondamentale stare attenti a quanta elettricità si consuma, è indispensabile: basta collegarla per vedere in tempo reale quanto assorbe il prodotto collegato. Naturalmente, puoi usarla per accendere e spegnere gli oggetti usando lo smartphone o gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Prendila in sconto a 11,99€ appena.

Per finire, un prodotto sfizioso, oltre che decisamente utile. Si tratta di un paio di auricolari Bluetooth a conduzione ossea. Li hai mai provati? La loro caratteristica principale sta nel fatto che non si inseriscono nelle orecchie, bensì si appoggiano lateralmente. Riesci a sentire perfettamente la musica (o le telefonate), ma non tappi il padiglione auricolare. Il risultato è quello di permetterti di rimanere a contatto con il mondo esterno: l’ideale mentre fai una corsa, ad esempio, oppure sei in ufficio. Un prodotto normalmente decisamente più costoso, che adesso puoi prendere a 13,99€ appena.

Hai scelto il tuo gadget tech preferito a meno di 15€ su Amazon? Si tratta di prodotti utili, particolari e – soprattutto – super economici adesso. Se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni rapide e gratuite: sii veloce però, si tratta di occasioni a tempo limitato.

