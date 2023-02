Amazon shopping a ZERO sensi di colpa: 5 gadget tech WOW a meno di 10€

Non c’è niente di più bello di un po’ di shopping terapeutico per rilassarsi e affrontare meglio l’inizio della settimana. Certamente, tutto senza spendere cifre elevate: bisogna comunque badare al budget! Dai un’occhiata su Amazon a questi 5 gadget tech, che adesso puoi prendere a meno di 10€ con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un portafogli super slim con sistema di blocco RFID che ti permetteranno di tenere al sicuro le tue carte di credito e i tuoi documenti in tessera. Grazie a questa tecnologia, quando sono all’interno del portafogli è impossibile scansionarli e – quindi – un malintenzionato non potrà mai rubare dati o informazioni. Bello, elegante, pratico e sicuro: prendilo adesso a 9,99€ appena.

Un mini PC per auto compatibile con il protocollo OBD II, ovvero con la stragrande maggioranza delle vetture in circolazione. Basta collegarlo, abbinarlo in Bluetooth allo smartphone e poi – tramite apposite applicazioni – potrai effettuare un controllo completo della tua auto, incluse le noiose spie d’errore, che potrai anche eliminare. Tieni sempre tutto sotto controllo con questa genialata, che puoi accaparrarti a 8,99€ appena.

Hai un vecchio hard disk? Portalo a nuova vita con questo adattatore SATA (I/II/III), semplicemente geniale. Compatibile con SSD ed HDD da 2,5″, inserisci facilmente la memoria all’interno della custodia, la chiudi e poi – tramite cavo USB – colleghi il dispositivo al PC. A quel punto, da una vecchia memoria – apparentemente inutilizzabile – ottieni subito un sistema di archiviazione esterno, da poter utilizzare su PC, smartphone, tablet, media player, decoder e non solo. Prendilo a mini prezzo: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 9,99€ appena.

Un comodissimo paio di auricolari Bluetooth che ricorda molto quelli della mela morsicata nell’estetica. Design in ear, controlli touch, design elegante e il giusto supporto per permetterti di ascoltare la musica o parlare al telefono mantenendo la mani libere. Subito pronti all’uso, basta abbinarli in Bluetooth allo smartphone (o al tablet, al PC, all TV, ecc) e potrai sfruttarne a pieno il potenziale. Prendilo a 9,99€ appena (sconto 70%).

Per finire, questo bellissimo speaker Bluetooth super compatto e con luce LED dotata di diversi colori. Abbinalo al tuo smartphone e poi goditi ore di ascolto musicale senza il vincolo dei cavi: se la batteria è completamente carica, hai a disposizione fino a 12 ore di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 9,99€.

Hai scelto i tuoi gadget preferiti? Questi prodotti tech, a meno di 10€, sono il perfetto sfizio che puoi toglierti senza sensi di colpa su Amazon. Sceglili adesso approfittando delle promozioni. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

