Alcune offerte Amazon devi coglierle al volo, senza pensarci troppo. Esattamente come quella su questo caricatore rapido con quattro ingressi (tecnologia Quick Charge 3.0) in super sconto a 2,36€ con spedizioni super economiche (1,99€).

Amazon: ottimo caricatore 4 porte in offertissima

Un dispositivo decisamente interessante, super compatto nelle dimensioni e pronto a permetterti di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Come anticipato, non manca il supporto alla tecnologia Quick Charge 3.0.

Puoi sfruttarlo a casa, ma anche metterlo nello zaino, in borsa o in valigia e portarlo sempre con te. In questo modo, sarà a tua disposizione ogni volta che ti serve. Potrai ricaricare smartphone (anche iPhone), tablet, speaker audio, auricolari, sigarette elettroniche e qualsiasi altro dispositivo compatibile.

Come anticipato, grazie alle super promozioni Amazon del momento, puoi portare a casa questo interessante caricatore con 4 porte USB a prezzo bassissimo: solo 2,36€ con spedizioni super economiche. Approfittane subito, prima che le scorte finiscano!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

