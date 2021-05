Serve un paio di nuovi auricolari senza fili, ma è necessario fare strettamente i conti con il budget a disposizione? Nessun problema: grazie alle occasioni che puoi trovare su Amazon, oggi ne porti a casa uno a 5,99€ con spedizioni assolutamente gratis (codice sconto “UFDFRID8”).

Auricolari TWS in super sconto su Amazon

Un design sobrio e pensato per essere abbinato a qualsiasi stile. Questo paio di auricolari senza fili gode di architettura in ear: questo significa che non solo potrai godere di eccellente isolamento acustico, ma anche di ottima stabilità durante l’allenamento sportivo. Infatti non correrai mai il rischio che la cuffietta possa caderti dall’orecchio.

Dotati di buonissima autonomia energetica, il case di ricarica fa egregiamente il suo lavoro, aumentandola ulteriormente. Ovviamente, non mancano funzionalità essenziali come i comandi touch direttamente sulle cuffiette. Grazie a loro, non dovrai prendere ogni volta il dispositivo (come ad esempio lo smartphone) al quale le avrai collegate in Bluetooth: potrai gestire musica e telefonate direttamente dal wearable.

Per approfittare dell’intrigante offerta Amazon, risparmiando un bel po’ sull’acquisto di questi auricolari TWS, devi solo collegarti all’inserzione, mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “UFDFRID8”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Se sei sempre a caccia di sconti e promozioni, non perdere il meglio: lo trovi solo sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

