Amazon SHOCK: chiavetta USB veloce da 64GB a 6,99€ (limitatissima)

Le pendrive non bastano mai. Bisogna sempre averne almeno una a portata di mano per trasferire i file da un device all’altro in modo veloce. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa chiavetta USB da 64GB a soli 6,99 euro, invece che 9,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Non c’è che dire, anche solo per averla come pennetta d’emergenza, a questo prezzo è assolutamente da comprare. E poi, non solo è economica, ma è anche molto veloce.

Chiavetta USB da 64GB a un prezzo che è ridicolo

Ovviamente quello che salta subito agli occhi di questa offerta è il prezzo, decisamente vantaggioso. Tuttavia non è solo questo. Anche le specifiche sono ottime e garantiscono prestazioni eccellenti. Avrai infatti una velocità di lettura fino a 90 MS/s e di scrittura fino a 30 MB/s. Ed è retrocompatibile con le periferiche più vecchie.

Ha una clip che protegge la parte sensibile della chiavetta e che gira a 360°. Possiede anche un comodo anello in metallo che puoi facilmente attaccare a un portachiavi o un moschettone, per averla sempre con te. È compatibile con tutti i sistemi operativi come Windows, Linux e Mac OS. In confezione trovi anche l’adattatore per poterla usare con tablet e smartphone.

Affrettati perché non è possibile che un prezzo così duri ancora a lungo. Perciò, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquisita la tua chiavetta USB da 64GB a soli 6,99 euro, invece che 9,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

