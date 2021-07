Sei in cerca di un powerbank? Quello di Uniqo è in offerta su Amazon a soli 8,90€. Il ribasso del 31% ti permette di acquistarlo a un prezzo affare che non puoi lasciarti scappare.

Uniqo: un powerbank fantastico per stare fuori casa senza problemi

Se la batteria del tuo smartphone fa capricci, acquistare un powerbank è la scelta migliore. Semplice e piccolo, questo di Uniqo ha una capacità pazzesca e ti permette di passare tempo fuori casa senza farti preoccupare.

Con delle dimensioni compatte te lo infili in borsa, in tasca o nello zaino e lo hai sempre a portata di mano. Grazie alla sua batteria da 5000mAh ti permette di effettuare uno o più cicli di carica completi. Questa caratteristica varia in base alla capacità del tuo smartphone, quindi controlla le specifiche tecniche per capire se può fare al caso tuo.

Sulla sua superficie sono presenti ben due porte USB: ciò significa che puoi caricare più dispositivi contemporaneamente, ad esempio due smartphone o uno smartphone e le tue wearable senza mai farti problemi. Come utilizzarlo è una tua scelta.

Non sono da ignorare neanche i quattro LED che brillano e ti fanno intuire quanta carica residua è rimasta. Ti basta dare un'occhiata a questi per poterti regolare nei migliori dei modi.

Infine, in confezione trovi anche un cavo di alimentazione di ottima qualità per iniziare subito a utilizzarlo a tuo piacimento.

Approfitta di questa offerta per acquistare subito il tuo powerbank firmato Uniqo su Amazon a soli 8,90€. Le spedizioni sono Prime e quindi se sei abbonato lo ricevi in appena 48 ore a casa tua. Se invece sei un cliente standard, non avere timore: optando per la consegna nei punti di ritiro le spedizioni saranno gratuite anche per te.

