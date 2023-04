Amazon sfizio INASPETTATO: 5 accessori tech a meno di 6€ (in promo)

Uno prodotto tech super economico, uno sfizio utile che da Amazon prendi a meno di 6€ con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Approfitta delle promo a tempo e concludi eccezionali affari. Sii veloce però perché si tratta di occasioni a tempo limitato.

Un ottimo caricatore super rapido da 20W, con ingresso USB C. Perfetto per smartphone (anche iPhone) e tablet, è super compatto e quindi puoi portarlo sempre in borsa o nello zaino senza ingombro. In promozione, risparmi il 50% e lo prendi a meno di 5€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne.

Un sistema di pulizia per auricolari, tastiere e schermi. Un prodotto super compatto che però integra tutti gli strumenti necessari per la pulizia. C’è persino un flaconcino per inserire del liquido di pulizia, se lo desideri. La più grande espressione della sua utilità è certamente quella ti permetterà di mantenere pulitissime le cuffiette, finalmente. In sconto, te l’accaparri a 5,99€ appena.

Con queste eccezionali salviette, la pulizia dello schermo potrai farla in un attimo. Senza usare spray, senza stress e senza problema alcuno. Incredibilmente pratiche da usare, arrivano a casa in una confezione da 100 pezzi e puoi sfruttarli per il display del PC, per la televisione, per lo smartphone e non solo. In sconto, lo prendi a 5,99€.

Una chiavetta USB super capiente, da ben 64GB, ma anche super robusta. Compatta e incredibilmente portatile, è pensata per permetterti di avere tutti i file più importanti sempre con te. Super robusto, resiste senza problemi alle alte temperature, agli urti accidentali e al contatto accidentale con l’acqua. In gran sconto, lo prendi a 5,09€.

Per finire, un praticissimo cavo USB 3 in 1 robustissimo, grazie alla copertura in corda di nylon. Puoi ricarica da uno a tre dispositivi in contemporanea. A disposizione, hai tutte le uscite USB che ti possono servire: USB C, microUSB e persino Lightning (perfetto per iPhone). In sconto, lo prendi a 3,99€ appena.

Visto che utilissimi gadget tech puoi prendere a min prezzo da Amazon? Questi utilissimi accessori li prendi a meno di 6€ in questo momento, grazie alle promozioni a tempo limitato. Sii veloce per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.