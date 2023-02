Amazon, settimana super: 5 cose tech MAGNIFICHE a (molto) meno di 30€

Inizia la settimana con una piccola soddisfazione. Scegli il tuo gadget tech preferito fra queste chicche a meno di 30€. Le trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, video HD 1080p, rilevazione di movimento, audio bidirezionale, facilissima da configurare e compatibile con Alexa. Prendila in gran sconto a 26,99€.

Stazione di ricarica 4 in 1 wireless. Peretta per smartphone, smartwatch e auricolari. Caricatore rapido da parete incluso, prendila a 21,74€.

Campanello Senza Fili con portata fino 300m, 52 melodie, 5 Livelli di volume e modalità “muto”. Campanello impermeabile con certificazione IP55, perfetto per esterni. Prendilo adesso a 16,14€.

Lampada senza fili con controlli touch. Perfetta per la camera da letto, ma anche per creare l’atmosfera perfetta in altri ambienti. Batteria integrata ricaricabile, 8 colori LED RGB, 3 intensità di illuminazione. La prendi a 19,04€.

Xiaomi Mi LCD Writing, tablet da scrittura da 13.5″ completo di pennino premium. Colore bianco. Perfetto per prendere appunti e disegnare, premi un pulsante per cancellare tutto e ricominciare. Basta una foto con lo smartphone per digitalizzare tutto. Prendilo in promozione a 24,99€.

Scegli il prodotto tech che ti piace di più e fai adesso il tuo affare su Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata, sii rapidissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.