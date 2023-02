Amazon sconti SCALDA CUORE a San Valentino: 5 bombe tech a meno di 50€

Fai o fatti un bellissimo regalo su Amazon sfruttando gli sconti di San Valentino. Abbiamo scelto i 5 migliori dispositivi tech a meno di 50€, che apprezzerai e utilizzerai ogni giorno. Se sei abbonato ai servizi Prime godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Disponibilità limitatissima.

Fire TV Stick 4K Max è, in sostanza, uno dei migliori sistemi di smart TV attualmente disponibili in vendita. Tutte le applicazioni delle piattaforme di contenuti in streaming che ami di più (come Netflix, DAZN e non solo), ma anche giochi e possibilità di navigare su Internet. Supporta il WiFi 6, il 4K (come il nome suggerisce) ed ha una quantità di memoria interna che è il doppio di quella degli altri modelli della gamma. Insomma, una autentica bestia che puoi prendere a 39,99€ invece di 64,99€.

Blink Video Doorbell è un campanello smart sensazionale. Lo posizioni dove desideri, senza il vincolo dei cavi. Infatti, funziona tramite batterie “AA”, che durano tantissimo (il primo kit è incluso in confezione). Lo abbini al WiFi di casa e lo gestisci tramite applicazione per smartphone. Assolutamente compatibile con l’assistente vocale Alexa. Prendilo in promozione a 38,99€ invece di 59,99€.

Blink Mini è una videocamera di sicurezza da interni spettacolare. Nonostante sia molto compatta nelle dimensioni, non manca di avere tutte le caratteristiche utili a renderlo un ottimo sistema di videosorveglianza. Infatti, ha un sensore FHD, la visione notturna, il rilevamento dei movimenti e anche l’audio bidirezionale. Gestisci tutto tramite applicazione per smartphone. Prendila in promozione a 26,24€ invece di 34,99€.

Echo Dot di quinta generazione, in edizione con orologio, a questo prezzo è lo smart speaker con Alexa da comprare. Super equilibrato, anche io ne ho preso uno – nonostante ne abbia già diversi – appena l’ho trovato in promozione. Il motivo? Si tratta di un modello decisamente completo, seppur discreto per design e dimensioni. A differenza del predecessore, il suo display è in grado di fornire diverse informazioni (oltre all’orario). Ancora, puoi interagire con dei tocchi sulla parte alta, se non vuoi utilizzare la voce. Per finire, la cosa probabilmente più interessante è che integra un termometro: puoi conoscere la temperatura ambientale in qualsiasi momento, senza dove acquistare dispositivi a parte. Prendilo in sconto a 44,99€ invece di 69,99€.

Per finire, la chicca più economica: Fire TV Stick Lite. Se desideri un sistema di smart TV avanzato, ma nn vuoi spendere cifre esorbitanti, rinunciando al 4K e al WiFi 6, puoi prendere questo concentrato di tecnologia. Perfetto per guardare la TV in streaming e on demand, è dotato di telecomando Bluetooth con Alexa. Trasforma il vecchio schermo in un avanzato sistema intelligente con appena 21,99€ invece di 39,99€.

Il momento di fare ottimi affari su Amazon è adesso. Approfitta degli sconti di San Valentino e porta a casa ottima tecnologia a prezzi super compatti grazie a queste chicche a meno di 50€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.