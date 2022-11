Amazon, sconti GROSSI al Singles' Day: tecnologia WOW a meno di 30€

Oggi è il Singles’ Day e gli sconti su Amazon proprio non mancano. Voglia di fare shopping senza sensi di colpa? Allora dia un’occhiata a questi prodotti di tecnologia, disponibili a meno di 30€, ma solo per pochissimo tempo. Se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono sempre rapide e gratuite. Il mio preferito? La promozione relativa al prodotto numero 2!

Il celeberrimo AirTag di Apple ti permetterà di non perdere più gli oggetti ai quali tieni maggiormente. Basterà abbinare questo gioiellino al tuo iPhone e poi cercarlo – se dovessi perderlo – tramite il sistema “Dov’è”. Il più avanzato dei trovatutto adesso lo prendi a 29,99€ invece di 39€.

Il più apprezzato degli smart speaker compatti arriva con una promozione 2 X 1 che è pazzesca. Infatti, adesso puoi avere ben due unità di Echo Dot 3 – con supporto all’assistente vocale Alexa – risparmiando il 70%. Approfittando dello speciale codice sconto, puoi prendere entrambi a 29,98€ invece di 99,98€. Come fare? Facilissimo: metti 2 pezzi nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “2ECHODOT3”. Disponibilità super limitata.

Il terzo prodotto è una multipresa salvaspazio utilissima. Da una sola presa Schuko, ottieni 3 ingressi: uno standard (la classica presa a muro) e due porte USB per ricaricare i tuoi dispositivi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne: la prendi a 12€ circa appena.

Il terzo gadget è perfetto per l’inverno. Infatti, è un powerbank con batteria da 5200 mAh, ma non solo. All’occorrenza, proprio quando hai freddo, in pochi secondi diventa un praticissimo scaldamani. L’ideale per ottenere sollievo immediato. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 19,99€ invece di 29,99€.

Per finire, i celeberrimi e apprezzatissimi auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sono in gran sconto al momento. Ottima qualità in ascolto musica e in chiamata e un bellissimo design compatto. Approfitta della promozione e accaparrateli a 19€ circa appena.

Visto che interessanti promozioni ci sono oggi su Amazon? Scegli i prodotti che più ti piacciono, questi gadget di tecnologia costano tutti meno di 20€ adesso, ma durerà ancora per poco: è merito del Singles’ Day!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.