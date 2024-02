Amazon SBARAGLIA la concorrenza: solo sconti 50%, SVUOTATUTTO da 8€

Con questo fuoritutto a metà prezzo, Amazon sbaraglia letteralmente la concorrenza. Sfrutta lo sconto del 50% e risparmia un sacco, ma fai in fretta: si tratta di occasioni a tempo limitato. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Localizzatore GPS con SIM (funzionante tramite abbonamento) e batteria ricaricabile – perfetto per monitorare al meglio auto e moto – in promozione a 8,25€ invece di 16,49€.

Lampada frontale ricaricabile, luminosissima e comodissima, a 9,50€ invece di 18,50€.

Hub USB 7 in 1 perfetto per il PC, ma adatto anche a trasformare smartphone e tablet in un vero computer, a 19,99€ invece di 39,99€.

Eccezionale borsa porta PC, comoda e imbottita, a 19,99€ invece di 39,99€.

Eccezionale dispositivo per rendere smart anche la più vecchia delle autoradio a 12,99€ invece di 25,99€.

Spettacolare smartwatch con 110 modalità sportive, telefonate dal polso, controllo della salute e non solo. Prendilo a 24,99€ invece di 49,99€.

Ferro da stiro verticale, perfetto per stirare velocemente alla perfezione, a 14,99€ invece di 29,99€.

Speaker Bluetooth a batteria ricaricabile, potente e compatto, a 14,99€ invece di 29,99€.

Eccellenti cuffioni Bluetooth ricaricabili, con autonomia energetica fino a 80 ore, a 19,99€ invece di 39,99€.

Auricolati wireless con design in ear, ottimo suono e perfetti per le telefonate, a 14,99€ invece di 29,99€.

Multipresa salvaspazio 6 in 1 a 24,99€ invece di 39,99€.

