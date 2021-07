Amazon ti regala un buono da 5€, da spendere sulla piattaforma, ma solo se sarai fra i clienti che per primi lo richiederanno. Perché questo dono? Per invogliarti a provare – totalmente gratis e per un mese – il servizio Music Unlimited.

Subito sotto, ti spiego come fare, se invece vuoi risparmiare tempo e vedere subito se sei in tempo per attivare la promozione, collegati alla pagina dedicata alla promozione.

Amazon: 5€ in regalo, ma per poco

Ti iscrivi assolutamente gratis al servizio Music Unlimited e immediatamente ricevi un buono di 5€ da spendere direttamente su Amazon.

Al termine del tuo periodo di prova, il prezzo mensile dell'abbonamento al celeberrimo sistema di musica in streaming è di 9,99€, ma non preoccuparti: alcun vincolo! Se non sei soddisfatto, puoi interromperlo prima che la promozione finisca (il periodo gratuito durerà comunque un mese) senza spendere un euro!

Insomma, oggi ricevi: un mese di musica gratis e un buono Amazon da 5€. Non paghi niente, dopodiché decidi se mantenere attivo l'abbonamento a Music Unlimited oppure no. In caso tu voglia disdire, ricorda solo di farlo prima che scada la prova: non pagherai nemmeno un euro.

L'unica cosa da fare, a questo punto, controllare se sei idoneo alla promozione dei 5€ gratis: collegati alla pagina ufficiale mentre sei loggiato su Amazon, ti sarà comunicato in automatico se puoi oppure no. Guarda l'immagine in basso per capire dove cercare.

Io, il mio buono Amazon l'ho preso: e tu? Sii rapido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

