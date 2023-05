Amazon REGALA un buono da 10€, ma in pochi sanno come averlo: scoprilo ora

Che Amazon coccoli i suoi abbonati Prime e cosa nota. Lo è anche il fatto che li spinga a conoscere nuovi servizi offrendo in cambio dei buoni da spendere direttamente sulla piattaforma. Questa volta la campagna promozionale è dedicata a chi hai il desiderio di provare come funziona la consegna di un pacco in un punto di ritiro. Che sia un Locker dove ritirare in autonomia oppure di un negozio al quale affidarti, sarà lo stesso.

Chi riceverà di provare il servizio e riceverà in cambio un buono da 10€ su da spendere su una immensa selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon. Sono pochissime le esclusioni e l’importo minimo per poter utilizzare il buono è di appena 25€ di totale dell’ordine. Non tutti possono partecipare a questa promozione però: per fortuna basta collegarsi a questa pagina per verificare subito se si è idonei.

In tal caso, sempre dalla stessa pagina, basterà attivare la promozione e poi non dovrai fare altro. Anzi, qualcosa dovrai farla: collegati alla pagina delle offerte, scegli il prodotto che ti piace di più – venduto e spedito – dal colosso dell’e-commerce che fai un ordine di un totale minimo di 25€. A quel punto, scegli il punto di ritiro più vicino a te e selezionalo: vedrai il tuo sconto di 10€ applicato automaticamente in fase di check out. Potrai fare un’esperienza nuova e contemporaneamente risparmiare sui tuoi acquisti!

Come per ogni promozione naturalmente ci sono delle condizioni. Come anticipato, non proprio tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon sono compresi: ci sono delle esclusioni come i prodotti del marchio (come le videocamere ring o gli smart e speaker smart display) e anche i prodotti di seconda mano. Tuttavia, in modo più semplice per verificare la possibilità di sfruttare il tuo coupon è quello di mettere il prodotto del carrello e arrivare alla fase di check out: se lo sconto è applicabile, dopo aver scelto il punto di ritiro verrà applicato in automatico.

Verifica subito se sei idoneo a partecipare alla promozione, riscatta il tuo buono da 10€ e completa i tuoi acquisti: c’è tempo solo fino al 31 luglio per approfittarne.

