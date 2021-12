Amazon regala 5€ ai clienti per Natale: come averli

Amazon non dimentica di coccolare i suoi clienti a Natale. Per festeggiare, il colosso dell'e-commerce offre un buono da 5€ da spendere su un sacco di prodotti. Un premio che però non è disponibile per tutti, ma solo per una selezione di utenti. Ecco come verificare se puoi ottenerlo.

Amazon: 5€ da spendere a Natale

Non è raro che la compagnia lanci promozioni volte a premiare i suoi clienti. In alcuni casi, come in questo, non serve compiere alcuna azione particolare per ottenere il voucher da spendere sulla piattaforma.

Semplicemente, è necessario verificare se si ha diritto ad ottenerlo. Successivamente, seguendo le condizioni d'uso, è possibile spenderlo per i propri acquisti. Potrai sfruttarlo sui prodotti venduti e spediti da Amazon, ad eccezione di alcune categorie: nelle regole d'uso potrai trovare tutti i dettagli.

Dunque, tutto quello che bisogna fare è collegarsi alla pagina ufficiale della promozione e controllare se è possibile avere accesso al buono di 5€ da utilizzare su Amazon per Natale, entro il 19 dicembre. Il numero di coupon è limitato: potranno avere accesso solo i primi 10.000 clienti che ne faranno richiesta. A questo punto, non ti rimane che controllare subito se hai diritto al regalo e approfittarne.