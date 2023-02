Amazon, promo scorta DA SCOPRIRE: tutto da 0,32€ a meno di 3€, sconti furbi

Con le promo scorta Amazon, le occasioni sono ancora più ghiotte. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti, che singolarmente porti a casa a pochissimo. Nella nostra spettacolare selezione, si parte da 0,32€ fino a meno di 3€ per unità mentre il prezzo delle confezioni non arriva in alcun caso a 10€! Dai un’occhiata, sceglili adesso e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime

Ricorda: si tratta di occasioni a tempo limitato, che potrebbero variare dopo la pubblicazione di questo articolo. Pronto? Ecco tute le occasioni del momento!

Probabilmente i migliori kit per eseguire un tampone rapido antigenico certificato CE, super affidabile e semplice da eseguire tramite prelievo nasale. Ne ho usati personalmente diversi e si sono sempre rivelati assolutamente affidabili. Comodi perché confezionati singolarmente, la confezione con ben 25 kit completi puoi prenderla a 7,98€ adesso: un prezzo unitario di appena 0,32€, pochissimo!

Delle mini torce, super compatte e con portachiavi, ma anche incredibilmente luminose. L’ideale da avere sempre attaccate alle chiavi e poter utilizzare in qualsiasi contesto serva tanta illuminazione. Belle esteticamente e colorate, puoi portare a casa la scorta da ben 12 pezzi a 8,99€: 0,75€ al pezzo appena e due moschettoni in omaggio.

Degli utilissimi (e robustissimi) cavi USB C per alimentare e ricaricare tutti i tuoi dispositivi, dagli smartphone ai tablet, passando per altri dispositivi di elettronica. Rivestiti in corda di nylon, sono super robusti! La scorta da 4 pezzi di vivere lunghezze, in gran sconto la prendi a 9,34€ appena: meno di 2,50€ al pezzo!

Questi adattatori USB A/USB C non potrebbero essere più utili e versatili. Sono perfetti, ad esempio, da utilizzare su smartphone e tablet con supporto all’OTG: li inserisci alla loro porta e – in un attimo – ottieni un ingresso USB A per tutte le periferiche che desideri collegare come ad esempio tastiere, mouse, memorie esterne e non solo. Ancora, puoi utilizzarli sui PC portatili di ultima generazione che sono dotati esclusivamente di porta USB C (come ad esempio i più recenti MacBook). Prendi il pacco da 2 in sconto a 4,49€: circa 2,30€ al pezzo.

Per finire, la penna senza inchiostro. Un prodotto pazzesco, tutto da esplorare, particolarissimo. Innanzitutto, scrive senza inchiostro: il tratto viene generato per l’effetto dello sfregamento della punta sul foglio. Se necessario, all’interno del corpo della penna c’è una pratica gomma: puoi cancellare e ricominciare. Con questo tipo di tecnologia, le penne durano tantissimo, sono praticamente eterne! La confezione composta da 6 penne (tutte con gomma e punte di ricambio) la prendi in promozione a 7,99€: poco più di 1€ l’una.

