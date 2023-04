Amazon PROMO PAZZE: bici e monopattini elettrici a mini prezzo

Dai un’occhiata alla pazzesca promozione Amazon che profuma di primavera, bel tempo e passeggiate all’aria aperta! La vastissima vetrina di prodotti in promozione comprende anche un sacco di bici e monopattini elettrici spettacolari. Gli sconti sono importanti e rendono l’acquisto più appetibile che mai: guarda la nostra selezione di 5 imperdibili e scegli i tuoi preferiti adesso. Ricevi tutto a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Bici e monopattini elettrici in gran sconto su Amazon

Da Lancia Ypsilon un modello di monopattino elettrico elegante, leggero (appena 13KG) e potente con motore 250W. Luci anteriori e posteriori e ottima autonomia energetica: l’ideale per spostarsi in città, puoi portarlo facilmente sui mezzi. Prendilo a 249€ invece di 299€.

Per chi desidera di più, c’è Nilox X-Drive M1. Un monopattino elettrico pieghevole e facile da trasportare grazie alla sua tracolla. Dotato di motore da 350W, con una sola ricarica può effettuare fino a ben 25KM. Non solo, presenti anche optional come il Cruise Control, il display intelligente e la chiave NFC. Una bombetta, che in promo prendi a 349€ invece di 399€.

Passando alle biciclette, questo mountain bike è un vero spettacolo. La Discovery E-3000 vanta pedalata con 6 diversi livelli di assistenza diversi. Grazie al potente motore da 250W puoi raggiungere una velocità di 25KM/h e – con una sola ricarica della batteria – percorri fino a 70KM. Spettacolare, in promozione la prendi a 799,99€ invece di 909,90€.

Per chi cerca un prodotto da città, la Discovery E-4000 è il prodotto perfetto. Lo so bene perché è proprio la mia bici! Comodissima, leggera e in grado di accompagnarti per tutte le tue commissioni. Addirittura, sul posteriore ho montato un bauletto porta pacchi e posso usarla per fare la spesa senza alcun problema. Ben 6 livelli di pedalata assistita, cambio Shimano a 6 rapporti e freni V-Brake per un’esperienza sempre divertente e sicura. Motore da 250W per arrivare fino a 25KM/h. Prendila in promozione a 599,99€ invece di 639,90€.

Per finire, una fantastica fat bike pieghevole. Quando è chiusa, è super compatta. Basta aprirla per capirne il potenziale: potente, leggera e scattante. Le sue ruote sono perfette per andare su strada asfaltata, ma anche sterrata. Motore da 250W, 3 livelli di assistenza e freni a disco per divertirti in sicurezza. L’eccezionale Fat Kong di i-Bike la prendi a 799€ invece di 899€.

Visto che spettacolari bici e monopattini elettrici ci sono in gran sconto su Amazon? E non è finita qui! Guarda tutte le altre occasioni, disponibili solo per pochissimi giorni o fino a esaurimento scorte. Completa rapidamente i tuoi ordini per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

