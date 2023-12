Amazon Prime gratis: ecco come ottenerlo

Per questo Natale, Amazon ha deciso di regalare l’intero costo dell’abbonamento di un anno a un suo servizio molto amato e diffuso in tutto il mondo. Oggi puoi ottenere Amazon Prime Gratis! Sì, hai proprio capito bene. L’azienda sta permettendo ai primi 7000 fortunati di ottenere un rimborso in buoni promozionali dell’intero costo del servizio annuale. Niente male vero? Scopri se anche tu hai diritto a questo regalo qui!

Una volta arrivato alla pagina devi abbonarti al servizio selezionando l’abbonamento annuale. Se rientri tra i primi 7000 utenti riceverai il rimborso in Codici Sconto Amazon.it. Iscrivendoti entri a far parte del mondo dei clienti Prime. Avrai accesso a tantissimi benefici tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, possibilità di pagamento a rate, anche Tasso Zero se disponibile, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

Amazon Prime Gratis: come ottenerlo passo passo

Verifica se sei tra i fortunati a partecipare all’iniziativa che ti regalerà Amazon Prime Gratis per un anno. Vai a questo link e segui tutte le istruzioni. Per te, se rientri tra i primi 7000 utenti, un rimborso in Codici Sconto Amazon.it del valore di 49,90 euro (pari al costo del solo piano annuale). Cosa devi sapere in merito?

L’offerta è limitata ai primi 7000 clienti che sottoscrivono il piano annuale Amazon Prime entro le 13:59 del 6 gennaio 2024.

che sottoscrivono il piano annuale entro le 13:59 del 6 gennaio 2024. Se avrai vinto riceverai il tuo codice promozionale Amazon.it in questo ordine: 9 gennaio 10 euro, 24 gennaio 10 euro, 8 febbraio 10 euro e 23 febbraio 19,90 euro.

in questo ordine: 9 gennaio 10 euro, 24 gennaio 10 euro, 8 febbraio 10 euro e 23 febbraio 19,90 euro. Il codice promozionale di 10 euro è valido su ordini idonei di almeno 30 euro.

Il codice promozionale di 19,90 euro è valido su ordini idonei di almeno 60 euro.

Inserisci il codice promozionale nel processo di pagamento per applicarlo automaticamente al tuo ordine.

Ricordati che ogni codice ha un tempo limitato per essere utilizzato. Il primo entro il 23 gennaio 2023, il secondo entro il 7 febbraio 2024, il terzo entro il 22 febbraio 2024 e il quarto entro il 23 maggio 2024. Approfitta subito di questa incredibile iniziativa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.