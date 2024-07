Amazon Prime Day l'ANTICIPO a sorpresa: 10 BOMBE da 5€ a 32€ (fino a -62%)

L’Amazon Prime Day 2024 si terrà a brevissimo: il prossimo 16 e 17 luglio avrà luogo una due giorni di folle shopping con occasioni imperdibili, sconti e promozioni. Intanto però, le prime offerte anticipate sono già disponibili ed è un vero peccato non approfittarne. Abbiamo selezionato alcune proposte di qualità a partire da 5€ circa appena. Scegli i tuoi preferiti e concludi affari sensazionali prima che finiscano!

Nastro ripara zanzariera, rotolo lungo 2 metri, che ti permetterà di riparare ben più di una singola zanzariera a 5,49€.

Ventilatore da collo ricaricabile con 5 velocità regolabili a 10,82€.

Torcia ricaricabile 2000 lumen (regolabile su 4 modalità) a 11,35€.

Mouse wireless HP X200 a 11,99€.

Luce solare con 3 teste indipendenti e pannello separato (collegato da cavo lungo 5 metri) a 12,99€.

Caffé Borbone, maxi scorta di 100 cialde (miscela Nera) a 13,43€.

Caffé Borbone, scorta da 100 capsule compatibili Nespresso (miscela Nera) a 17,09€.

Smartwatch con ampio display e una marea di funzionalità (oltre 100 modalità sportive e telefonate in vivavoce dal polso) a 18,99€ (sconto del 62%).

Compressore portatile ricaricabile, perfetto per auto, moto, biciclette e non solo a 26,99€.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active, iconico smartwatch del colosso cinese, con design irresistibile e funzioni dedicate a sport, salute e gestione di notifiche e telefonate. In promozione, lo prendi a 32,99€.

Approfitta ora di queste occasioni Amazon che anticipano il Prime Day, goditi sconti pazzeschi su una marea di prodotti e approfittane rapidamente. Intanto, ti ricordiamo che l’accesso alle offerte a tempo del 16 e 17 luglio è limitato ai soli abbonati ai servizi Prime: se non hai mai usufruito del servizio, il momento è perfetto per farlo in forma completamente gratuita per 30 giorni (rinnovo automatico, ma senza alcun vincolo: disdici quando vuoi).