Amazon Prime Day 2023, la SORPRESA: prodotti in sconto PRIMA dell'11 luglio

Finalmente, ci siamo. Le date dell’Amazon Prime Day 2023 sono sta confermate ufficialmente. Il mega evento di shopping si terrà il prossimo 11 e 12 luglio 2023. Durante quei 2 giorni, una marea di offerte lampo si alterneranno, dando il via a una maratona di sconto su prodotti di qualsiasi categoria. Gli abbonati ai servizi Prime, avranno accesso a occasioni impossibili da reperire durante il resto dell’anno e solo i più veloci potranno approfittarne, c’è già la pagina dell’evento a disposizione,

A proposito di questo, proprio della velocità, c’è una buona notizia per chi desidera partire preparato (anzi, avvantaggiato). Infatti, alcune offerte – fra le più ghiotte, in realtà – partiranno addirittura prima della data di inizio ufficiale dell’evento. Per scoprire di cosa si tratta, continua a leggere e arriva a fondo articolo, c’è una sorpresa!

Amazon Prime Day 2023: l’anticipo

Lo ha reso noto lo stesso colosso dell’e-commerce, alcune delle migliori occasioni saranno disponibili da prima dell’inizio ufficiale dell’evento di shopping. Si tratta dei più apprezzati prodotti di elettronica della stessa Amazon, incluse le novità presentate da pochissimo:

A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15. Risparmi fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale. 48% di sconto anche sui dispositivi eero.

Insomma, a partire dal 10 luglio si potrà risparmiare fino al 67% sui più interessanti prodotti come i sistemi per rendere smart qualsiasi TV, speaker e display intelligenti con Alexa e non solo. Naturalmente, quando l’iniziativa partirà te lo renderemo noto attraverso le pagine di Telefonino.net, ma dovrai essere veloce perché – stando a quanto dichiarato – ci saranno anche gli sconti più alti di sempre.

I 30 coupon del 50% per risparmiare adesso

Vuoi risparmiare un sacco già da ora? Abbiamo la soluzione perfetta: i coupon! Sai che ce ne sono centinaia, con sconti elevatissimi? Ne abbiamo appena selezionati 30, relativi a prodotti di tutti i tipi, che tagliano il prezzo esattamente a metà! Per consultare tutti gli sconti del 50%, guarda questo articolo dedicato e scegli rapidamente: si tratta di offerte a tempo limitatissimo.

Intanto, ti rinnoviamo l’appuntamento per l’Amazon Prime Day 2023: l’11 e il 12 luglio, tieniti pronto per fare affari sensazionali. Se non sei ancora abbonato ai servizi Prime, è il momento giusto per provarli gratis per 30 giorni: è l’unico modo per accedere alla marea di sconti e a spedizioni super rapide e gratuite su migliaia di prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.