Amazon prezzo PICCOLISSIMO: 6 cose tech a meno di 15€ da prendere al volo

Questa chiavetta USB da ben 128GB dovresti prenderla al volo. Infatti, dalla sua non c’è solo un sacco di spazio di archiviazione, perfetto anche per i file più pesanti: c’è anche la doppia uscita USB (USB A e USB C)! Proprio questa caratteristica rende questo dispositivo utilissimo. Senza alcun problema, puoi collegarlo al PC, ma anche allo smartphone, al tablet, al decoder, alla TV, al media player e non solo. Non servirà utilizzare alcun adattatore specifico: potrai copiare, salvare oppure spostare i tuoi file in tutta velocità. Infatti, c’è il supporto all’USB 3.0. In promozione la prendi a 14,44€.

Una custodia premium per il tuo computer portatile. Questo modello non è come quelli più economici: super imbottito, e molto morbido all’interno, può custodire PC con schermi di dimensioni fino a 13,3″. Oltre allo scompartimento principale, ce n’è un altro esterno per gli accessori. Il tessuto con il quale è realizzato resiste egregiamente al contatto accidentale con l’acqua: una caratteristica da non sottovalutare, considerando che i liquidi sono nemici dei dispositivi elettronici. Super elegante, è disponibile in quattro diversi colori: scegli quello che più ti piace, spunta il coupon in pagina e prendi questa spettacolare custodia a 13€ circa appena.

Questi auricolari Bluetooth hanno un segreto! Infatti, non solo sono perfetti per ascoltare la tua musica preferita o per parlare al telefono, hanno una custodia di ricarica molto particolare. In caso di emergenza, puoi sfruttare la porta USB integrata nel case per ricaricare smartphone e altri dispositivi: un vero e proprio powerbank. Dunque, un dispositivo due in uno: da un lato ci sono delle comode cuffiette con design in ear, dall’altro c’è un sistema di ricarica di emergenza per i tuoi device. Non manca un pratico display integrato retroilluminato, che ti permetterà di conoscere in tempo reale l’autonomia energetica residua della custodia e anche delle cuffiette. Ottima la qualità del suono in ascolto e anche in chiamata, complice la riduzione del rumore. Prendile a 12,99€ appena.

Questo hub USB è pazzesco. Ben sette porte a disposizione per alimentare o ricaricare i tuoi dispositivi, a partire da una sola. Un sistema sicuramente utile per guadagnare spazio e collegare tanti device, ma non solo. Infatti, a renderlo così particolare è la presenza di interruttori che regolano il funzionamento di ogni singola porta. Quindi, potrai lasciare anche tutti i dispositivi collegati, attivando di volta in volta solo quelli che ti interessano: puoi fisicamente accenderli e spegnerli! Una soluzione geniale e super pratica, che ti accaparri a 11,99€ appena.

Questa coppia di casse audio di Trust è meravigliosa: la alimenti tramite porta USB e la colleghi al PC – oppure ad altri dispositivi – tramite semplice jack audio da 3,5mm. Immediatamente migliori l’esperienza di ascolto, grazie a un sistema da 16W: volume alto e chiaro, suono limpido e bassi ben definiti. Nessun dubbio sulla qualità globale: il brand produttore non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissimi esteticamente, puoi sistemare i singoli speaker come preferisci. Non preoccuparti dell’ingombro, si tratta di una soluzione super compatta. Grazie allo sconto del 40%, puoi portare a casa il set a 14,99€.

Questa è decisamente la presa smart definitiva. Dimentica i dispositivi ingombranti, che sei solito vedere in giro. Questo modello sostituisce completamente la presa a muro che hai già: dopo averla installata, diventa di fatto invisibile. L’unica differenza fra lei è un modello standard è che, qualsiasi oggetto collegherai a questo accessorio, diventerà intelligente. La lampada, la macchina del caffè, la stufa, il condizionatore d’aria portatile e non solo: potrai accenderli e spegnerli utilizzando l’applicazione per smartphone oppure la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Un prodotto sicuramente innovativo, che ti permetterà di essere libero dalle ingombranti prese smart che sei abituato a vedere. Spunta adesso il coupon in pagina, risparmia il 50%, e prendi questo gadget geniale a 12€ circa appena.

