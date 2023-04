Amazon prezzi RIDICOLI, ma non è Pesce d'aprile: 5 cose tech a meno di 15€

Sembra un Pesce d’aprile, per quanto queste promozioni sono allettanti! Su Amazon, questi sfavillanti gadget tech te li accaparri a meno di 15€ adesso, dai subito un’occhiata e approfittane al volo. Le spedizioni sono sempre rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un semplice portachiavi? Certo che no! Al suo interno, c’è una velocissima chiavetta USB 3.0 da ben 128GB di storage interno! Una marea di spazio per leggere, spostare, copiare e custodire i tuoi file più importanti. Prendila adesso in mega promo a 13,99€ appena.

Un bel paio di auricolari Bluetooth compatti, con design in ear e sostegno per l’orecchio. Eleganti nel design, vantano ottima autonomia energetica e controlli touch. Sfrutta la qualità audio per parlare al telefono e ascoltare musica mantenendo le mani libere. In sconto dell’80%, li prendi a 9,99€.



Se temi di perdere le tue cuffiette Bluetooth, soprattutto mentre fai sport, allora questo modello bellissimo – con supporto da collo – è quello che ti serve! In più, hanno un archetto che le mantiene ben saldi alle orecchie: potrai correre senza il timore di perderli. Il pratico telecomando integrato sul filo ti permetterà di gestirli facilmente. In promozione, con custodia in omaggio, li prendi a 11,99€.

Uno speaker wireless Bluetooth firmato SBS, freschissimo nel design! Dotato di batteria integrata ricaricabile, puoi sfruttare la sua potenza audio ovunque desideri: abbinalo al tuo smartphone e goditi la musica che ami di più in totale libertà. Il prezzo è davvero super: prendilo adesso in sconto a 14,91€.

Per finire, un gadget di pazzesca utilità! La cuffia non ha il Bluetooth? E non ce l’ha nemmeno quello stereo, che però suona ancora benissimo? Manca anche in auto? Se tutti questi dispositivi hanno un jack audio, con questo dispositivo risolvi in un attimo! Sarà lui a conferirgli immediatamente la tanto desiderata connettività wireless. A quel punto, potrai collegare senza problemi le tue periferiche, al resto penserà il ricevitore. Prendilo a 8,91€ appena.

Sembrano o no uno scherzo per il pesce d’aprile, questi prezzi assurdi? Tutti questi utilissimi dispositivi tech, a meno di 15€, sono un vero e proprio affare! Approfitta delle promozioni Amazon a tempo limitato e accaparrati quelli che ti piacciono di più. Le spedizioni sono sempre veloci e gratuite, per gli abbonati ai servizi Prime.

