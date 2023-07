Amazon, prezzi MAGICI: 5 ottimi gadget TECH a meno di 10€

Incredibile, ma vero. Dai un’occhiata a queste sensazionali occasioni tech, che da Amazon porti a casa a meno di 10€ in questo momento e non solo. Infatti, se sei abbonato ai servizi Prime, godi anche di spedizioni super veloci e gratuite! Pronto a fare affari?

Praticissimi auricolari Bluetooth per parlare al telefono o ascoltare la tua musica preferita senza il vincolo dei cavi. Prendili a 8,99€ appena.

Una comodissima chiavetta USB di Kingston, che ti permetterà di sfruttare i suoi 128GB di storage per custodire tutti i tuoi file più importanti. Super veloce e di ottima qualità! Prendila a 9,99€ soltanto.

Un ottimo paio di cuffie Bluetooth con supporto da collo, perfetto per chi teme di perdere le cuffiette. L’ideale per ascoltare musica e parlare al telefono. Quando non servono, li togli e li lasci al collo, semplicemente. Prendili a 9,99€.

Questi mini, ma potenti, ventilatori USB ti permetteranno di avere una bella corrente di aria in qualsiasi momento, anche mentre lavori al PC. Economici e utilissimi, sono anche in promozione. Prendili la confezione da 2 pezzi a 7,99€.

Per finire, un sistema in grado di rendere smart anche la più vecchia delle automobili. La inserisci nella porta accendisigari, selezioni sulla vecchia radio la frequenza FM che leggi sul display del dispositivo e il gioco è fatto. Da quel momento in poi, ottieni connettività Bluetooth, un sistema di vivavoce, una porta USB per collegare memorie esterne e anche un ingresso per microSD. Prendilo a 9,99€, grazie allo sconto del 50%.

Visto che ottimi prodotti puoi prendere a prezzo piccolissimo su Amazon? Meno di 10€ per questi utilissimi gadget tech e le spedizioni sono anche super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

