Amazon presenta Alexa+: sfrutterà l'Intelligenza Artificiale generativa

Durante l’evento “Devices & Services” tenutosi a New York, Amazon ha presentato Alexa+, un aggiornamento che rende l’assistente vocale più intuitivo e intelligente. Tra le principali innovazioni spiccano una maggiore fluidità nelle conversazioni, una personalizzazione avanzata basata sulle interazioni con l’utente e un’ottimizzazione delle attività quotidiane grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Le principali novità di Alexa+

Alexa+ porta con sé una serie di aggiornamenti funzionali che migliorano l’usabilità e la versatilità del dispositivo, ovvero:

Conversazioni più naturali : grazie a un avanzato modello di comprensione del linguaggio, Alexa+ risponde in modo più fluido e naturale, rendendo le interazioni più simili a una conversazione umana

: grazie a un avanzato modello di comprensione del linguaggio, Alexa+ risponde in modo più fluido e naturale, rendendo le interazioni più simili a una conversazione umana Personalizzazione avanzata : il sistema impara dalle abitudini dell’utente, adattandosi nel tempo per offrire risposte e suggerimenti sempre più pertinenti

: il sistema impara dalle abitudini dell’utente, adattandosi nel tempo per offrire risposte e suggerimenti sempre più pertinenti Automazione migliorata : creazione di nuove “Routine” semplicemente con un comando vocale, senza bisogno di configurazioni manuali.

: creazione di nuove “Routine” semplicemente con un comando vocale, senza bisogno di configurazioni manuali. Controllo avanzato della smart home : possibilità di spostare la musica tra le stanze, selezionare scene specifiche nei film su Fire TV e monitorare eventi tramite le telecamere Ring. Ad esempio, potrà controllare la cronologia per riepilogare gli eventi dentro e intorno alla casa e rispondere a domande come “Qualcuno ha portato fuori i bidoni della spazzatura?”

: possibilità di spostare la musica tra le stanze, selezionare scene specifiche nei film su Fire TV e monitorare eventi tramite le telecamere Ring. Ad esempio, potrà controllare la cronologia per riepilogare gli eventi dentro e intorno alla casa e rispondere a domande come “Qualcuno ha portato fuori i bidoni della spazzatura?” Memorizzazione di documenti ed email : una delle funzioni più interessanti è la capacità di caricare documenti, come ricette o email, e interrogarli successivamente per ottenere informazioni specifiche

: una delle funzioni più interessanti è la capacità di caricare documenti, come ricette o email, e interrogarli successivamente per ottenere informazioni specifiche Assistenza su misura : dall’organizzazione di viaggi alla prenotazione di cene e corse in taxi, Alexa+ diventa un vero assistente personale

: dall’organizzazione di viaggi alla prenotazione di cene e corse in taxi, Alexa+ diventa un vero assistente personale Generazione di storie per bambini: un’opzione perfetta per le famiglie, che permette di creare racconti personalizzati per i più piccoli

Alexa+ è un servizio premium con un costo di 19,99 dollari al mese, ma per gli utenti Amazon Prime sarà disponibile gratuitamente. Il rollout inizierà dagli Echo Show negli Stati Uniti nelle prossime settimane, per poi espandersi a tutti gli utenti USA nei mesi successivi. Non ci sono al momento informazioni sul lancio nel resto del mondo.