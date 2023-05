Amazon, possibile ERRORE di prezzo: cavo USB C 66W a 2,87€ (finirà subito)

Nel momento in cui te la segnalo, questa occasione è ancora attiva su Amazon. Tuttavia, essendo un possibile errore di prezzo, è probabile che finisca presto. Questo ottimo cavo USB C con supporto fino a 66W (quindi perfetto anche per la ricarica dei PC) è in sconto a un prezzo imbarazzante! Infatti, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo per prenderlo a 2,87€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

L’edizione a mini prezzo è quella lunga mezzo metro. Tuttavia, basta scegliere dal menu a tendina per prendere il modello più lungo. Quello da 1 metro è inserito conto a 3,37€ soltanto mentre quello da ben 2 metri a 3,87€ appena!

Cifre ridicole per un cavetto che dalla sua ha un angolo di 90 gradi del connettore: perfetto per utilizzare lo smartphone mentre è in carica, evitando trazioni. Oltre a questo, anche la struttura (in corda di nylon) è particolarmente robusta. Si tratta evidentemente di un prodotto progettato per resistere nel tempo.

L’occasione è troppo ghiotta per non approfittarne. Porta adesso a casa il tuo cavo USB C da 66W a pochi spiccioli da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo, possibile frutto di un errore, durerà certamente pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.