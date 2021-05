Non compri online perché hai paura a usare i pagamenti elettronici? Amazon ti permette di pagare in contanti: è un vero e proprio momento storico. Ora potrai scegliere i tuoi prodotti e pagare presso un punto vendita fisico Western Union, parte del circuito. Non appena avrai saldato, l'ordine sarà spedito. Ecco come funziona in dettaglio.

Su Amazon si paga in contanti adesso

Una novità che cambierà il modo di rapportarsi alla piattaforme di e-commerce più famosa del mondo. Soprattutto, avvicinerà anche quella fascia di utenti che adesso è titubante al momento di comprare online perché ha paura di usare bancomat e carte di credito (o debito).

In questo modo, l'ostacolo potrà essere superato e senza costi aggiuntivi. Per pagare in contanti è sufficiente:

fare il proprio acquisto su Amazon;

accertarsi di non avere altri metodi di pagamento inseriti e quindi scegliere quello contanti;

recarsi in punto vendita aderente all'iniziativa entro 48 ore ;

; mostrare all'addetto il codice dell'ordine (ricevuto via mail) e pagare in contanti;

(ricevuto via mail) e pagare in contanti; alla conferma del pagamento, il prodotto sarà spedito direttamente a casa.

Una novità già disponibile, che puoi scoprire in ogni suo dettaglio sulla pagina dedicata. Per scoprire invece il punto vendita aderente più vicino a casa tua, puoi sfogliare l'elenco completo.

Ora fare acquisti su Amazon è più facile, ancora di più, grazie al pagamento in contanti.

