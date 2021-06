Una action cam per riprendere l'estate, un prodotto eccezionale, che porti a casa a un prezzo assurdo da Amazon: spunta il coupon in pagina e falla tua a 22,99€ appena con spedizioni rapide e gratis. La parte più bella? A casa ti arriva piena di accessori, inclusa la custodia subacquea!

Amazon: action cam a 22€, prezzo assurdo

Sai perché è un'occasione rara, questa? Perché d'estate tutti vogliono le action cam e quindi il loro prezzo lievita vertiginosamente. Cercando però, è ancora possibile fare dei veri e propri affare come questo.

Questo gioiellino è dotato di un sensore ultra grandangolare FHD da ben 12MP ed è pronto ad accompagnarti in ogni avventura estiva. Infatti, grazie agli accessori in dotazione, potrai sfruttarla in bici, in auto, a piedi e non solo. Infatti, mettendolo nel case subacqueo, potrai immergerlo fino a 30 metri.

Vedi tutto in tempo reale sul display a colori da 2″, mentre registri sulla memoria microSD. Un prodotto super completo insomma. L'unico neo è che questa promozione durerà ancora per poco: spunta il coupon in pagina e accaparrati la tua nuova action cam a 22€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Ti piacciono queste chicche? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone