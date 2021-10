Amazon: ordina abbigliamento GRATIS, paga (dopo) solo se li tieni

Su Amazon sbarca un nuovissimo servizio, che ti permette di ordinare tutti i capi di abbigliamento che desideri senza pagare niente. Arrivano a casa, li provi e – solo se decidi di tenerli – li paghi. Il reso è semplicissimo e prepagato. Si tratta del servizio “Prova prima paga dopo“, finalmente arrivato anche in Italia.

Amazon: prova l'abbigliamento, pagalo solo se lo tieni

Un servizio che elimina definitivamente la differenza fra il negozio di abbigliamento fisico e quello online. Con questa la nuova possibilità offerta dal colosso dell'e-commerce, semplicemente ordini i capi che ti intrigano (vestiti, scarpe e accessori) senza pagarli. Quando arrivano a casa, li provi, decidi quali vuoi tenere (puoi tenerli tutti, solo alcuni o nessuno) e paghi il conto facendo checkout.

Un'opportunità decisamente interessante, riservata agli abbonati ai servizi Prime (che puoi provare gratis per un mese). Con “Prova prima, paga poi”, non devi investire subito cifre ingenti per i capi che desideri provare prima di acquistare. Semplicemente, li fai arrivare a casa e decidi con calma: hai 7 giorni a disposizione per effettuare il checkout dell'ordine oppure il reso. Quest'ultimo è estremamente semplificato: quando il tuo ordine arriva a casa, è già completo di etichetta prepagata, per eventuali resi.

Sulla pagina ufficiale del servizio, puoi leggere tutti i dettagli su come provare subito la nuova opportunità offerta da Amazon. Il catalogo di capi di abbigliamento fra i quali scegliere i capi che vuoi provare prima di pagare è decisamente ampio: lo trovi sul portale dedicato, con i capi ben divisi per categorie.