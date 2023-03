Amazon, offerte di Primavera in arrivo: 5 BOMBE a meno di 20€ da prendere ora

Approfitta delle occasioni Amazon, che anticipano le offerte di Primavera! Queste 5 ottime proposte le prendi a meno di 20€ adesso e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, si tratta di occasioni a tempo limitatissimo.

Un dispositivo che ti tornerà utile in una marea di occasioni. Già perché questo powerbank da 5000 mAh si ricarica semplicemente stando al sole, grazie al pannello integrato. Impossibile quindi che sia scarico, se lo porti con te ogni giorno: è anche impermeabile! All’occorrenza, potrà fornire energia ai tuoi dispositivi. Prendilo in sconto a 13€ circa.

Una torcia potentissima, con batteria ricaricabile. Un fascio luminoso pazzesco, che al massimo arriva a ben 10.000 lumen. La robusta costruzione lo proteggerà al meglio da urti e cadute accidentali. Non teme il contatto con l’acqua ed è quindi il compagno perfetto da avere sempre con sé per illuminare all’occorrenza. Spunta subito il coupon in pagina e prendilo a 19,99€ appena.



Questo avvitatore elettrico wireless renderà incredibilmente più semplici le tue operazioni di fai da te. Monta uno dei 10 inserti in dotazione, o inserisci uno di quelli che hai già, e completa rapidamente qualsiasi lavoro. Il corpo non potrebbe essere più maneggevole, considerando che puoi orientarlo come preferisci. Integra anche una luce LED, che illumina le zone buie di lavoro. Nessuna batteria da cambiare: è integrata e ricaricabile! Prendilo in sconto a 18€ circa appena (spunta il coupon in pagina!)

La presa smart è utile, quella invisibile è anche bella. Con questo particolare dispositivo, oltre a rendere intelligente ogni oggetto collegato, ti libererai anche dell’ingombro dei modelli classici, che si inseriscono fra l’oggetto da collegare e la presa a muro. Sarà direttamente lui a sostituire quella a muro, integrandosi nello stesso e diventando invisibile! Il massimo del design. Puoi gestirla tramite app per smartphone oppure utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home: spunta ora il coupon in pagina e prendila a 10,80€ appena (sconto 60%!)

Per finire, come la presa, anche l’interruttore smart! Elegante e di design, una volta montato – in sostituzione di quello vecchio – ti permetterà di accendere e spegnere con lo smartphone o con gli assistenti vocali qualsiasi lampadina (o lampadario) collegato. Il vantaggio principale? Non dovrai più scegliere solo fra le lampadine la tua preferita: potrai prendere quella che più ti piace e sarà comunque intelligente. Risparmia adesso e prendilo a 12,15€ (sconto del 55%!).

Visto che spettacolare anticipo di offerte di Primavera sono già attive su Amazon? Al momento, puoi prenderli tutti a meno di 20€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

