Amazon: occasione o ERRORE? Il Casio dei tuoi sogni a prezzo irrisorio

Un Casio al polso è impossibile da negare. L'aspetto semplice eppure vintage di questi dispositivi è un evergreen che sta bene praticamente in qualsiasi occasione. Se poi conti che è unisex e dunque non ha limiti di utilizzo, cosa ti ferma? Non può essere il prezzo visto e considerato che su Amazon è un affarone: soltanto 24,74€ ma se sei interessato non aspettare. Le scorte termineranno presto senza ombra di dubbio.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Casio: l'orologio che hai sempre voluto a prezzo piccolo

Perfetto persino come regalo, con Prime se ti sbrighi potrebbe arrivare già domani e in tempo per San Valentino.

Un orologio come il Casio non può deludere perché pur non essendo smartwatch, è la qualità con cui è costruito che non ti lascia dubbi. Questo in particolare è casual e perfetto per il quotidiano.

Punto di forza è il display illuminato che ti fa leggere all'istante l'orario. Ciononostante questa non è l'unica indicazione che ti fornisce visto che integra anche la possibilità di inserire un secondo fuso orario, la data e il giorno della settimana. Il suo potenziale si eleva una volta che attivi l'allarme multifunzione con funzione snooze.

Non devi aver timore in merito alle sue performance e alla sua durabilità. Ti anticipo soltanto che la batteria ha una durata di 10 anni e che non teme neanche l'acqua. L'intero sistema è stato costruito per resistere ai liquidi fino a 100 metri di profondità. Sentiti libero di farci un po' quello che vuoi, lui rimarrà fermo, saldo e funzionante al tuo polso.

Approfitta al volo del ribasso su Amazon e portati a casa il tuo orologio digitale Casio a soli 24,74€. Le spedizioni sono completamente gratuite e rapidissime grazie ai servizi Prime garantiti. Non hai un minuto da perdere.