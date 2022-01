Amazon: ecco il nuovo messaggio truffa che dovete evitare

Un nuovo messaggio sta mietendo già molte vittime. Si tratta di un pericoloso SMS che spinge gli utenti rispondere anche solo per ricevere informazioni aggiuntive, ma poi il rischio di cadere vittima della truffa diventa ancora più concreto. L'azione è incentivata dal fatto che questa campagna smishing sfrutta ancora una volta Amazon come esca. È importante riconoscere questo tipo di attacchi per evitarli così da non cadere nella trappola dei cybercriminali che li realizzano.

Amazon e il falso SMS

Purtroppo non è una novità che Amazon, famoso eCommerce tra i più diffusi e utilizzati al mondo, venga sfruttato per promuovere una campagna di smishing. In questa occasione i cybercriminali cercano di convincere l'utente ad accettare una proposta di investimento che non richiede nemmeno un importo iniziale troppo alto.

Se il destinatario risponde “SÌ” al messaggio ricevuto, una voce registrata lo contatterà immediatamente spacciandosi per un dipendente del servizio clienti di Amazon Prime. Come anticipato dal testo dell'SMS la proposta è una forma di investimento dove accreditare solo 200 euro.

Appare quindi chiaro che questo, se ve lo stiamo segnalando, non è altro che un raggiro pericoloso volto a fare incetta di denaro in modo disonesto. Vogliamo anche precisare che Amazon è completamente estranea a questa vicenda e mai si propone con possibili investimenti tramite SMS e nemmeno contatta i clienti con chiamate registrate per promuovere qualche servizio.

È perciò importantissimo prestare molta attenzione e non cadere nella trappola di queste truffe. Un modo per proteggersi è conoscerle e capire la loro strategia che cambia nella forma, ma si ripete nella struttura e negli obiettivi. Un aiuto è quindi riconoscere il messaggio di testo con cui i cybercriminali stanno contattando molti utenti firmandosi come Amazon:

Amazon crescerà ancora del 49% nel 2022! Investi 200 euro e guadagna uno stipendio extra! Rispondi SÌ per scoprire di più.

Fate particolarmente attenzione a questi SMS. Il nostro consiglio, così come quello di molti esperti in cyber sicurezza, è quello di non rispondere mai a simili messaggi.