Amazon non si tiene più, gli sconti sono SMISURATI: promo lampo da 11€ a 19€

Sembra che su Amazon si sia perso il controllo, considerando l’estrema convenienza degli sconti di queste promo lampo a tempo limitato. Per il 24 marzo, non c’è che l’imbarazzo della scelta: tanta tecnologia e non solo, a portata di click. Ordina quello che ti interessa di più, ma sii veloce perché la disponibilità è limitata.

Mouse senza fili con batteria ricaricabile, luce LED RGB e doppia connettività (Bluetooth e 2,4Ghz) a 11,87€.

Docking station 9 in 1 super completa (inclusa porta USB C da 100W, ingresso HDMI e porta Ethernet) a 12,54€.

Auricolari Bluetooth con ottima autonomia energetica e design in ear a 15,07€.

Coprimaterasso matrimoniale impermeabile a 15,19€.

Bilancia digitale pesa persona, con connessione Bluetooth allo smartphone e analisi impedenziometrica a 15,30€ (attiva il coupon in pagina).

Occhiali da sole smart con sistema audio Bluetooth integrato (per parlare al telefono e ascoltare musica) a 16,88€.

Supporto porta PC portatile in alluminio a 18€.

Microscopio digitale compatibile con lo smartphone a 18,88€.

Spazzolino da denti con batteria ricaricabile, 5 modalità d’uso e 8 testine in dotazione a 19,85€.

Rasoio elettrico ricaricabile per barba e capelli, con accessori, a 19,94€.

Desideri scoprire altre splendide occasioni? Allora tieniti pronto perché alla mezzanotte del 25 marzo, fra poche ore, la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon inizierà ufficialmente e durerà fino alla fine del mese! Alcune offerte del mega evento di shopping sono già attive: guarda subito quali sono, direttamente all’interno della pagina ufficiale.