Amazon, Natale al top: 10 regali INTELLIGENTI a meno di 20€

A Natale 2021 puoi evitare di fare i soliti regali inutili solo perché il budget è limitato. Su Amazon puoi trovare idee a meno di 20€ che sorprenderanno chi riceverà il dono. Dai un'occhiata a queste 10 proposte. Scegli quelle che preferisci e non preoccuparti: le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.

Amazon: 10 ottimi regali di Natale a meno di 20€

Sfatiamo il luogo comune: piccolo budget non significa necessariamente “pensierino inutile”. Strizzare l'occhio al prezzo e – contemporaneamente – rendere felice chi riceve il dono è possibile, basta sceglierlo con astuzia. Dai un'occhiata a queste 10 idee furbe, sono tutte su Amazon: costano poco e ti garantiranno un figurone.

La prima idea è lui: l'ottimo smart speaker Echo Dot di terza generazione con pieno supporto ad Alexa. Parla con l'assistente vocale, chiedi quello che vuoi e rendi subito smart la casa. Lo porti a casa a 19,99€.

La seconda idea è un praticissimo strumento per il massaggio e la pulizia del viso. Impermeabile e dotato di batteria integrata, devi solo aggiungere un detergente, scegliere l'intensità del massaggio ed effettuare la pulizia. Adesso lo porti a casa a 7,38€.

Non sai quanto è utile un umidificatore, con aromaterapia, finché non ne provi uno. Questo poi è anche dotato di illuminazione LED, che gestisci tramite telecomando. Aggiungi l'acqua, poche gocce del tuo olio essenziale preferito e non ci sarà più l'aria secca, tipica in presenza di caloriferi accesi per ore. Prendilo a 18,69€.

Un asciugacapelli per Natale, esatto. Non uno a caso però: questo è Rowenta Elite e con i suoi 2100W consente un'asciugatura rapida ed efficace. Con gli sconti del momento, lo prendi a 15,99€ ed è un vero e proprio affare.

Lo ammetto, c'è un prodotto che super i 20€, ma solo di pochi centesimi. Fidati: ne vale la pena. L'ottimo kit regolabarba della linea Gillette King C. Uno strumento completo, con batteria integrata ricaricabile, dotato degli accessori necessari per rifinire la barba. Un regalo d'effetto, che prendi a 20,99€.

Un'utilissima idea regalo può essere un ottimo trovatutto Bluetooth. Tile Mate, modello 2022, ha veramente pochi rivali. Soprattutto in questa fascia di prezzo. Lo colleghi in Bluetooth allo smartphone, tramite app, poi lo attacchi alle cose che temi di perdere (come chiavi, borse, ecc) e finalmente eviterai successivamente di perderle. Lo porti a casa a 18,50€.

Una presa smart può sempre tornare utile, soprattutto se del tipo più diffuso in Italia. Questo modello di Meross è super semplice da configurare, compatibile con Alexa e Google Home, e super personalizzabile. Adesso da Amazon lo prendi a 16,99€.

No, una Yankee Candle non ha bisogno di presentazioni. Francamente, non l'avrei neanche messa in questa lista perché è un prodotto che costa più di 20€ solitamente. Adesso però, la giara grande, è in sconto a 19,99€ in diverse profumazioni. Dubbi su cosa regalare a Natale? Fai come ho sempre fatto io: se conosco poco chi riceverà il regalo, con una di queste vado sempre (ma sempre) sul sicuro.

Un pensiero simpatico, super utile, sono le creme per le mani. Soprattutto adesso, che la pelle tende a seccare a causa del freddo. Questa confezione regalo, con ben 12 tubetti di profumo diverso all'interno, è super bella. La prendi a 14,99€.

Per finire, un'idea anche per chi ama ascoltare musica. Un paio di cuffioni Bluetooth di sicuro apprezzate. Belle, comode e dotate anche di ottime autonomia energetica. In sconto, le prendi a 16,99€ appena.

Visto? 10 idee regalo belle, intelligenti e – soprattutto – utili. Tutti questi possibili doni di Natale li trovi direttamente su Amazon, costano meno di 20€ e – soprattutto – li ricevi in tempo con le spedizioni rapide e gratis. Ricorda: i resi, per i prodotti comprati in questo periodo, sono estesi fino al 31 gennaio 2022.