Amazon Music Unlimited gratis: oggi puoi, ecco come

Amazon Prime offre una serie di servizi davvero unici in un solo abbonamento. Grazie all’iscrizione a questo pacchetto è possibile ottenere consegne gratuite e veloci, in 1/2 giorni, acquistando sul suo store, oltre a resi gratuiti e senza problemi. Inoltre, è possibile accedere ad Amazon Prime Video che offre tantissimi film, serie TV, show e tanto altro in streaming on demand.

Ai tanti vantaggi, c’è anche Amazon Music, una piattaforma che contiene tanti brani musicali disponibili in streaming on demand. Ovviamente l’accesso con il solo servizio Prime è limitato, ma c’è la possibilità di sottoscrivere un ulteriore abbonamento mensile per godere pienamente di tutto ciò che ha da offrire.

In puro stile Spotify, scaricando l’applicazione ufficiale avrai accesso a oltre 90 milioni di brani musicali disponibili sia allo streaming che al download. Solitamente questo abbonamento costa 9,99 euro al mese. Tuttavia è possibile ottenerlo gratuitamente.

Scopriamo quindi come puoi avere Amazon Music Unlimited gratis, senza dover spendere un centesimo. Si tratta di un’opportunità incredibilmente interessante e da cogliere al volo. In pochi secondi potrai gustarti tantissimi brani musicali, tra l’altro anche in HD.

Amazon Music Unlimited: come ottenere una prova gratuita

Amazon Music Unlimited è il servizio streaming on demand di Amazon che mette a disposizione oltre 90 milioni di brani. Attualmente, la qualità della musica è ora trasmessa in alta definizione. In questo modo è possibile godere di ogni singolo particolare del suono riprodotto.

Nondimeno, attivando una nuova iscrizione, è possibile accedere a un periodo d’uso gratuito di 30 giorni. In pratica, registrandosi come nuovi clienti Amazon Music Unlimited è gratis per 30 giorni.

L’aspetto interessante è che non ci sono vincoli di tempo. Puoi cancellare l’abbonamento quando vuoi, altrimenti, terminato il periodo di prova, continuerai ad accedere al servizio al costo di 9,99 euro al mese.

Amazon Music Unlimited offre accesso illimitato a oltre 90 milioni di brani in HD. Lo streaming è sempre senza pubblicità e potrai ascoltare la tua playlist anche offline, ad esempio quando sei in aereo, con skip illimitati. Inoltre, potrai ascoltare milioni di episodi podcast. Infine, scopri l’audio spaziale per milioni di brani in tecnologia Dolby Atmos e 360 Reality Audio.