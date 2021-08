Il mercatino tech di Amazon, quello che ti permette di toglierti un sacco di sfizi quasi gratis, torna finalmente con i prodotti nuovamente in stock. Li prendi tutti a meno di 2€ con spedizioni incredibilmente economiche. Dai un'occhiata e scegli i tuoi prodotti preferiti.

Il mercatino tech di Amazon: tutto a meno di 2€

Il primo prodotto è un interessante paio di auricolari Bluetooth. Sono dotati di laccetto che collega le due cuffiette, perfetto per conservare il wearable al collo mentre non lo usi. Lo porti a casa a 1,58€ appena.

Il secondo gioiellino è un cavetto incredibilmente utile. Dotato di punta magnetica, puoi cambiare l'estremità, scegliendo fra un'uscita microUSB, USB C oppure Lightning: avrai sempre quello perfetto e non dovrai cambiare cavetto. Lo prendi a 1,99€ appena.

Il terzo gadget tech lo uso quotidianamente ed è utilissimo: un telecomando Bluetooth che colleghi allo smartphone per fare foto e video a distanza. Premi l'apposito pulsante per scattare una foto o far partire (e interrompere) la registrazione. Super utile e compatto, lo porti a casa a 1,58€ appena.

Il quarto sfizio tech è un cavetto che porta il potenziale del tuo smartphone al massimo. Lo colleghi alla porta USB C e subito avrai una porta USB standard da poter sfruttare come vuoi: colleghi una memoria esterna, una tastiera, un mouse e non solo. Insomma, super utile e anche super economico: lo prendi a 1,16€.

Il quinto gioiellino ti permetterà di portare il Bluetooth dove non c'è: nell'autoradio, nelle casse audio vecchie, ma ancora potenti e non solo. Super semplice da utilizzare, questo gioiellino ha un potenziale infinito e il bello è che lo prendi a prezzo assurdo: appena 1,63€.

Il sesto e ultimo prodotto del mercatino tech di Amazon è forse il più bello: un mouse wireless super compatto, completo di tutto. In kit trovi anche la chiavetta di collegamento al PC: lo porti a casa ad appena 1,93€ ed è un vero e proprio affare.

Visto quante super occasioni? Le altre le trovi sul canale elegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

