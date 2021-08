Tempo di affaroni di fine estate su Amazon. Tanti gadget a meno di 5€ al mercatino tech: tutti prodotti sfiziosi e utili, che prendi a prezzo ridicolo. Quelli che ti racconto oggi sono estremamente interessanti e costano pochissimo e tutti hanno spedizioni super economiche.

Amazon: il mercatino tech di fine estate è top

L'estate non è ancora finita, ma il momento per approfittare di occasioni dell'ultimo secondo è adesso. Sfizi tecnologici, gadget “mai più senza” dei quali ti innamorerai. Dai un'occhiata alla mia selezione.

Il primo è un interessante speaker wireless, con un sacco di funzionalità, volume potente e ovviamente anche batteria integrata. Funzionante in Bluetooth, lo porti a casa a poco più di 3€ .

Il secondo prodotto è ottimo per portare un vero e proprio impianto stereo in qualsiasi auto. Una genialata, anche per macchine più vecchie: lo attacchi all'accendisigari, sintonizzi la vecchia autoradio sulla frequenza montata sullo schermo e si compierà la magia: il dispositivo riprodurrà la musica proveniente dallo smartphone (precedentemente connesso in Bluetooth). C'è a bordo anche un microfono, per parlare al telefono, e due porte USB per la ricarica. Quanto costa? Appena 2,39€.

Il terzo prodotto è un vero e proprio gioiellino: lo colleghi a qualsiasi dispositivo non abbia il Bluetooth per aggiungere la funzionalità. Dotato di display LCD e comodi tasti di gestione, è un vero e proprio gioiellino, per l'auto, il PC, la TV, il vecchio stereo e non solo. Questo super gadget non solo costa appena 4,59€ su Amazon, ma le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il quarto prodotto è un utilissimo mouse senza fili. Super compatto e studiato per essere portato sempre con te: entra perfettamente in borsa e nello zaino. Nel kit ricevi il connettore senza fili, che ti permetterà di collegarlo praticamente a qualsiasi PC (desktop o portatile) tu possa desiderare. Il prezzo? 1,61€ con spedizioni assolutamente gratis.

Il quinto prodotto è una webcam, prodotto decisamente molto utile, che non bisogno di presentazioni. Dotata di risoluzione FHD e autofocus, è perfetta per DAD e smart working: prendila ad appena 2,89€.

Il sesto prodotto è una bombetta: un anello, che integra un chip NFC. A cosa serve? A tutto. Tramite l'apposita applicazione, puoi configurarlo come preferisci e compiere delle azioni, semplicemente sfiorando con l'anello lo smartphone o altri dispositivi: aprire porte, inviare informazioni, condividere biglietti da visita. Il potenziale è enorme: questo gioiellino lo prendi a 4,28€ appena adesso e le spedizioni sono gratis.

L'ultimo prodotto è una super chicca. Un videocamera ultra compatta, che funziona attraverso batteria integrata, che puoi usare come preferisci: come camera di sicurezza oppure come action cam. In dotazione ricevi tutti i supporti che ti servono. La cosa più bella? Costa appena 4,99€.

