Il mercatino tech Amazon di ferragosto è decisamente interessante. Puoi toglierti lo sfizio tech che preferisci, spendendo pochissimo: ho selezionato una serie di gadget a meno di 5€, scegli il tuo preferito prima che le scorte finiscano.

Amazon, il mercatino tech di ferragosto

Una serie di prodotti tecnologici, belli e utili, che puoi prendere spendendo pochissimo. Ecco li tutti.

Prodotto numero 1: uno speaker Bluetooth di design, bello e funzionante attraverso batteria integrata. Questo gioiellino lo colleghi a smartphone, PC, tablet e tutti i dispositivi compatibili che vuoi. Ascolti la tua musica preferita e lo porti ovunque perché è super compatto: lo prendi a 4,63€ appena con spedizioni super economiche (1,99€).

Prodotto numero 2: questo anello smart è uno spettacolo; grazie al chip NFC al suo interno, puoi compiere una marea di azioni diverse. Lo configuri e – dopo aver sfiorato uno smartphone o un lettore – puoi aprire un sito Web, trasmettere informazioni, condividere la rete WiFi e non solo. Spazio alla fantasia! Questo gioiellino lo prendi a 4,28€ con spedizioni assolutamente gratis.

Prodotto numero 3: una genialata per scattare foto perfette con lo smartphone; un telecomando senza fili – funzionante in Bluetooth – che ti consentirà di scattare foto semplicemente premendo un pulsante, senza toccare il tuo device. Compatibile con Android e iOS, lo prendi ad appena 3,77€ con spedizioni assolutamente gratis.

Prodotto numero 4: una micro camera, ma proprio microscopica, che però funziona realmente grazie al suo sensore integrato da 2MP; puoi effettuare per 90 minuti di fila prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria integrata. Il prezzo? Solo 4,99€ con spedizioni di 4,99€ appena.

Prodotto numero 5: un gioiellino, in multipacco, che ti permetterà di aggiungere una vera e propria porta USB al tuo smartphone; lo inserisci nell'ingresso USB C e poi sei pronto: potrai collegare un mouse, una tastiera, una memoria esterna e non solo. Il multipacco da 4 lo prendi a 3,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Prodotto numero 5: questa chicca è utilissima per proteggere i tuoi documenti; si tratta di custodie che bloccano la trasmissione NFC delle tue carte. In questo modo, ad esempio, potrai proteggerti da tentativi fraudolenti di strisciare il tuo bancomat o la tua carta di credito. Il mega pacco da 12 pezzi costa pochissimo: la prendi a 3,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

