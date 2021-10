Amazon: MERCATINO TECH dei desideri, tutto a meno di 2€

Il nuovo mercatino tech Amazon è proprio quello dei desideri. Una serie di prodotti che non pensavi di poter portare a casa a meno di 2€: praticamente, investi solo nelle spedizioni, il device lo prendi quasi gratis.

Dai un'occhiata e scegli la tua preferita fra le 5 occasioni che ho scovato.

Amazon: il mercatino tech dei desideri

Una serie di prodotti, uno più utile e interessante dell'altro, che mai penseresti di poter portare a casa con pochi spiccioli. Scegli quello che più ti interessa: resterai stupito.

Faretto da giardino con pannello solare a 1,29€

Un faretto praticissimo per illuminare angoli tendenzialmente bui. Vicino alla porta, al cancello, in un angolo del giardino. Resistente all'acqua, è dotato di sensore di movimento e anche di accumulatore di energia solare: non serve che sia tu a fornire elettricità.

Lo porti a casa a 1,29€ (spedizioni di 3,99€).

Dispositivo per portare il Bluetooth ovunque a 1,09€

Con questo dispositivo porti la connessione Bluetooth ovunque, anche dove non c'è. Ad esempio, puoi sfruttarlo in auto. Basterà inserirlo dove c'è la porta jack audio da 3,5 mm e poi connetterlo allo smartphone o al tablet per riprodurre la tua musica preferita.

Lo porti a casa a 1,09€ (spedizioni di 1,09€).

Mouse senza fili di design a 0,69€

Un mouse super compatto e di design. Esteticamente accattivante, funziona senza fili ed è completo di tutti i tasti rapidi che possono servire (DPI, rotellina per lo scrolling e frecce direzionali).

Lo porti a casa a 0,69€ (spedizioni di 3,99€).

Tablet LCD da scrittura a 1,29€

Una tablet LCD praticissimo per prendere appunti o disegnare. Quando finisci, premi un tasto, cancelli tutto e sei pronto a ricominciare. In dotazione, ricevi anche l'apposito pennino per sfruttarlo subito. Immagina a quanta carta potrai evitare di sprecare.

Lo porti a casa a 1,29€ (spedizioni di 3,99€).

Supporto auto per smartphone a 1,49€

Questo supporto per auto è super comodo e robusto: lo smartphone sta ben saldo a poca distanza da te. In questo modo, senza toccarlo, puoi vedere al volo chi ti chiama o impartire ordini all'assistente vocale. Bello ed elegante, ha un robusto sistema di aggancio ai bocchettoni dell'aria.

Lo porti a casa a 1,49€ (spedizioni di 2,99€).

Visto quante chicche al mercatino tech Amazon dei desideri? Si tratta di nient'altro che occasioni nascoste, che è possibile scovare solo nei meandri della piattaforma. Scegli la tua preferita e fai il tuo migliore affare del giorno!