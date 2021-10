Amazon, MERCATINO delle pulci: tutto a meno di 0,50€

Sempre a caccia di sconti, offerte e promozioni? Sai che su Amazon ci sono prodotti tech con un prezzo che non arriva a 0,50€, proprio come al mercatino delle pulci? Li porti a casa praticamente quasi gratis, paghi solo le spedizioni. Dai un'occhiata a queste 5 chicche, sono irresistibili.

Amazon, al mercatino delle pulci: occasioni a meno di 0,50€

Proprio come se facessi un giro fra le bancarelle e fossi attratto da prodotti a prezzo bassissimo. Guarda tu stesso.

Mouse senza fili a 0,29€

Un mouse senza fili super compatto, sottile e leggero. Praticissimo da portare in giro e collegare a PC, tablet e portatili quando serve. In dotazione, ricevi la chiavetta per la connessione diretta.

Lo porti a casa a 0,29€ con spedizioni di 3,99€.

USB C OTG a 0,49€

Non hai idea della praticità di un dispositivo come questo, finché non lo provi. Lo colleghi allo smartphone attraverso l'ingresso USB C e – immediatamente – ottieni una porta USB standard. Da quel momento in poi, puoi collegare mouse, tastiere, memorie esterne e altre periferiche.

Lo porti a casa a 0,49€ con spedizioni di 1,99€.

Cavo 3 in 1 intrecciato a 0,50€

Un cavo 3 in 1 è l'emblema della comodità. Questo modello, realizzato in corda intrecciata e rinforzi alle estremità, è dotato di tre uscite: USB C, Lightning e microUSB. Avrai sempre a disposizione quella giusta, senza dover cercare altri cavetti. Ottimo in casa, perfetto in auto.

Lo porti a casa a 0,50€ con spedizioni di 3,99€.

Ricevitore Bluetooth a 0,49€

Un prodotto perfetto per portare la connessione Bluetooth dove non c'è. In auto? Su quelle casse, che suonano ancora bene anche se vecchiotte? Semplicissimo da usare e configurare, serve solo un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Lo porti a casa a 0,49€ con spedizioni di 3,29€.

Antenna WiFi a 0,59€

Lo so, 0,09 centesimi in più del tetto massimo, ma ne vale la pena! Un dispositivo praticissimo da usare e installare che ti consentirà di aggiungere la connessione WiFi dove non c'è. Lo colleghi alla porta USB A, lo configuri rapidamente e approfitti della connessione senza fili. Utilizzabile su PC, ma anche su decoder.

La porti a casa a 0,59€ con spedizioni di 3,99€.

Visto? Chicche tech super economiche, praticamente da mercatino delle pulci. Trovi tutte queste occasioni su Amazon, te l'aspettavi?